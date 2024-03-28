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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Бишкек призывает своих граждан не поддаваться на провокации террористов

28 марта 2024, 08:11
Власти Киргизии озабочены тем, что через социальные сети пытаются набрать граждан страны, включая несовершеннолетних, для участия в терактах на территории России.

Министерство труда, социального обеспечения и миграции предупреждает о активной вербовке через популярные мессенджеры и социальные сети, такие как Telegram. Особое внимание вербовщики уделяют сайтам знакомств, исследуя переписку в различных группах и выявляя потенциальных жертв по религиозным, культурным и национальным признакам. Часто предлагаемые кандидаты наслаждаются депрессией или испытывают трудности. В связи с этим, правительство Киргизии призывает граждан не поддаваться провокациям и следить за своими детьми, пишет RT.

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