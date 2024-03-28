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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Астрономы обнаружили 49 новых галактик при помощи радиотелескопа MeerKAT

28 марта 2024, 10:34
Ученые случайно обнаружили 49 новых галактик, наблюдая за ними с помощью земного радиотелескопа MeerKAT. О своем открытии они сообщили в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

3 апреля 2021 года исследователи под руководством Марцина Гловацкого из Университета Кертина провели наблюдения продолжительностью 2,3 часа. Целью было изучение излучения нейтрального водорода вблизи оптического источника с красным смещением, однако они не обнаружили его.

Зато они заметили другие источники и сравнили полученные данные с обзорами неба, проведенными наземными телескопами PanSTARRS и 2MASS, а также космическими GALEX и WISE. Таким образом, они поняли, что в этой области находятся три группы галактик. Первая группа состоит из семи галактик, вторая — из тринадцати, а третья — из трех подгрупп, которые включают в себя 14, 9 и 3 галактики соответственно. Все эти группы могут быть частью волокна или супергруппы, пишет pravda.ru.

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