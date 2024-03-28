Астрономы обнаружили 49 новых галактик при помощи радиотелескопа MeerKAT

Зато они заметили другие источники и сравнили полученные данные с обзорами неба, проведенными наземными телескопами PanSTARRS и 2MASS, а также космическими GALEX и WISE. Таким образом, они поняли, что в этой области находятся три группы галактик. Первая группа состоит из семи галактик, вторая — из тринадцати, а третья — из трех подгрупп, которые включают в себя 14, 9 и 3 галактики соответственно. Все эти группы могут быть частью волокна или супергруппы, пишет pravda.ru.