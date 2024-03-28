Александр Овечкин выразил поддержку пострадавшему в теракте восьмилетнему хоккеисту

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
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Updated Сегодня, 09:33
Спортсмен заверил мальчика, что тот сильный и смелый и справится со всеми трудностями. Овечкин пожелал ребенку скорейшего выздоровления, пишет RT.
Илья Толпыкин, который проходил обучение в академии «Олимпийская деревня — 80», получил травмы в результате террористического акта, который произошел в концертном зале «Крокус Сити Холл». Его задавила машина, на которой предположительно пытались сбежать нападавшие.