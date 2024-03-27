«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыном

Мальчик занимается со здоровыми ребятами по специальной программе для детей с ОВЗ, у него имеется отставание в развитии, пишет 72.ru. Со всеми ребятами он дружелюбен, однако с некоторыми одноклассниками отношения оказались напряженными. Ребята, по словам женщины, могли обозвать ее сына или ударить. Некоторые называли мальчика геем. В последний раз терпение школьника лопнуло, и он рассказал об издевательствах маме.