«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыном

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Женщина утверждает, что трое мальчиков «своими членами прижимались к попе» ее сына.
Мальчик занимается со здоровыми ребятами по специальной программе для детей с ОВЗ, у него имеется отставание в развитии, пишет 72.ru. Со всеми ребятами он дружелюбен, однако с некоторыми одноклассниками отношения оказались напряженными. Ребята, по словам женщины, могли обозвать ее сына или ударить. Некоторые называли мальчика геем. В последний раз терпение школьника лопнуло, и он рассказал об издевательствах маме.
Директор учреждения уверяет, что насилия над ребенком не было. Классный руководитель, по словам матери, лишь посмеялась над случившемся. Психологическую помощь пострадавшему не предложили. В настоящее время школу проверяет Следственный комитет и прокуратура.
Ранее «Наш город» сообщал о том, как опекунша из Тюмени истязала троих детей.