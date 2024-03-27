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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Тюменка рассказала об издевательствах школьников над ее сыном

«Прижимались к попе»: тюменка сообщила об издевательствах школьников над ее сыном

27 марта 2024, 10:57
Фото: 1MI

Тюменка рассказала об издевательствах школьников над ее сыном

Жительница тюменского села рассказала, что несколько школьников совершили развратные действия по отношению к ее 15-летнему сыну. Как отметила женщина, инцидент произошел 7 марта в кабинете школы.

Женщина утверждает, что трое мальчиков «своими членами прижимались к попе» ее сына.

Мальчик занимается со здоровыми ребятами по специальной программе для детей с ОВЗ, у него имеется отставание в развитии, пишет 72.ru. Со всеми ребятами он дружелюбен, однако с некоторыми одноклассниками отношения оказались напряженными. Ребята, по словам женщины, могли обозвать ее сына или ударить. Некоторые называли мальчика геем. В последний раз терпение школьника лопнуло, и он рассказал об издевательствах маме.

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Директор учреждения уверяет, что насилия над ребенком не было. Классный руководитель, по словам матери, лишь посмеялась над случившемся. Психологическую помощь пострадавшему не предложили. В настоящее время школу проверяет Следственный комитет и прокуратура.

Ранее «Наш город» сообщал о том, как опекунша из Тюмени истязала троих детей.

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