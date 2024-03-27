Экспортные планы РФ под угрозой срыва: кто виноват?

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:29
Updated Сегодня, 09:29
Однако все чаще эксперты начали обращать внимание на попытки задним числом пересмотреть де-факто тарифные квоты на вывоз зерна, которые в своем приказе от 7 февраля Минсельхоз разделил между 261 экспортером. Специалисты предупреждают: данная мера способна обнулить достижения России, пишет Росбалт.
Опасность нависла над одной из крупнейших и наиболее динамично развивающихся отечественных компаний этого рынка — Торговым домом «РИФ». Ей запрещено вывозить из портов зерно, предназначенное дружественным странам, в частности Египту. Предлогом для наложения такого запрета стали фитосанитарные претензии со стороны ФГБУ «Федеральный центр оценки безопасности и качества зерна» (ЦОКЗ). Данная организация утверждает: в приготовленной на экспорт продукции нашли «карантинную сорную растительность».
В то же время из этих же самых хранилищ и с тех же самых причалов другие компании отгружают на экспорт точно такое же зерно, не встречая каких-либо препятствий. Поэтому все отчетливее звучат утверждения, что «РИФ» становится жертвой простого «коммерческого заказа».
Попытки помешать деятельности крупного экспортера зерна не только не соответствуют усилиям, нацеленным на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, которые предпринимает РФ, но и прямо входят в противоречие с задачей, обозначенной главой государства, — сохранять рост российской экономики в негативных обстоятельствах.
Известный российский экономист и публицист, доктор экономических наук профессор Никита Кричевский отметил, что всего лишь на прошлой неделе президент РФ Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ напоминал о необходимости поддержки российских компаний, которые продолжают развиваться даже на фоне санкций и нечестной конкуренции.
Подобное поведение госконтролера, по словам экономиста, скрывает либо тягу к формальной отчетности, либо… Свидетельством в пользу последнего заключения можно считать тот факт, что накануне владельцам компании-экспортера сделали предложение о сделке по продаже бизнеса за 11 миллиардов рублей, хотя его рыночная стоимость составляет не менее 85 миллиардов.
К чему может привести происходящее? Никита Кричевский прогнозирует: из-за дефицита предложения цены вырастут, причем не только в Африке, но и повсюду на мировом рынке. Отсутствие предложения послужит стимулом для желающих закрыть спрос мировых игроков. В результате дефицит зерна скажется на экономике по всему миру, дает прогноз экономист.
Политолог Марат Баширов, со своей стороны, предостерегает, что ситуация окончится срывом национального проекта «Международная кооперация и экспорт». Но еще большую угрозу эксперт связывает с вероятным ущербом для репутации России в качестве надежного поставщика продовольствия на мировые рынки.
Так или иначе, время работает против РФ: пока участники конфликта погрязли в разбирательствах и бюрократическом крючкотворстве, долгожданное зерно простаивает в портах.