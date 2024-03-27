Экспортные планы РФ под угрозой срыва: кто виноват?

В то же время из этих же самых хранилищ и с тех же самых причалов другие компании отгружают на экспорт точно такое же зерно, не встречая каких-либо препятствий. Поэтому все отчетливее звучат утверждения, что «РИФ» становится жертвой простого «коммерческого заказа».