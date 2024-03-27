Депутат рассказал дачникам, как по закону положено утилизировать мусор на участке

Чаплин напоминает дачникам, что в большинстве СНТ оборудованы специальные зоны с установленными на них контейнерами. Он предостерегает граждан, что если они будут просто выносить мусор за территорию СНТ, их могут оштрафовать на семь тысяч рублей. Парламентарий также отмечает, что закон разрешает сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде.