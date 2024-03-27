Депутат рассказал дачникам, как по закону положено утилизировать мусор на участке

Posted Сегодня, 14:08
Published Сегодня, 14:08
Modified Сегодня, 14:08
Updated Сегодня, 14:08
Как сообщает NEWS.ru, приводя комментарий депутата Госдумы, для утилизации отходов от строительства и ремонта лучше заказать спецмашину, которая вывезет крупногабаритный мусор для уничтожения по правилам. Такой мусор не запрещается накапливать на участке, чтобы потом вывезти его на грузовом автомобиле.
Единственный мусор, который можно закопать на участке или отправить в компост для дальнейшего удобрения почвы, — ветки и листья.
Чаплин напоминает дачникам, что в большинстве СНТ оборудованы специальные зоны с установленными на них контейнерами. Он предостерегает граждан, что если они будут просто выносить мусор за территорию СНТ, их могут оштрафовать на семь тысяч рублей. Парламентарий также отмечает, что закон разрешает сжигать мусор на своем участке, но не весь и не везде.