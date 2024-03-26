Через сервис на МСП. РФ МСП оформили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
Всего за шесть месяцев работы сервиса было сформировано около 2,5 тыс. заявок, из них 800 микрозаймов бизнес уже получил. При этом средняя ставка составила 6,9% годовых, что существенно ниже, чем предлагают в банках, пишет gazeta.ru.
По словам генерального директора Корпорации МСП Александра Исаевича, цифровизация процесса намного упростила получение бизнесом микрозаймов и сделала их доступнее для МСП. Государство и бизнес теперь могут оценить причины отказов в предоставлении микрофинансирования, что помогает оценивать эффективность и востребованность этой меры поддержки.
«Средняя сумма полученного через сервис микрозайма — 2,2 млн, средний срок — 2,5 года», — отметил Исаевич.
Среди регионов по объему выданных микрозаймов через сервис на МСП.РФ лидирует Иркутская область — более 426 млн рублей. Следом идут республики Башкортостан и Татарстан с показателями 202 млн рублей и 179 млн рублей соответственно.
В перечень лидеров также попали Астраханская, Ростовская и Саратовская области — 161 млн рублей, 74 млн рублей и 70 млн рублей соответственно, а также Ставропольский край — 63 млн рублей. Замыкают десятку лидеров Орловская и Владимирская области — 60 млн рублей и 50 млн соответственно, а также Республика Крым — 40,6 млн рублей выданных микрозаймов.
Государственные МФО созданы для поддержки бизнеса и самозанятых за счет средств федерального, регионального и местного бюджетов. В число их учредителей вошли регионы и муниципальные образования. ГМФО осуществляют выдачу микрозаймов на сумму до 5 млн рублей сроком до трех лет по льготным ставкам (средневзвешенная ставка по итогам прошлого года — 5,8%).
Создателями цифровой платформы для малого и среднего бизнеса выступили Корпорация МСП и Минэкономразвития РФ. Ее цель — повышение доступности услуг и мер поддержки для субъектов МСП. Создание и развитие платформы МСП.РФ предусмотрено национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин, а курирует первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов.