Через сервис на МСП. РФ МСП оформили более 1,7 млрд рублей микрозаймов

Всего за шесть месяцев работы сервиса было сформировано около 2,5 тыс. заявок, из них 800 микрозаймов бизнес уже получил. При этом средняя ставка составила 6,9% годовых, что существенно ниже, чем предлагают в банках, пишет gazeta.ru.