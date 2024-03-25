Жизненно важные навыки: преподаватель ОБЖ напомнил тюменцам основы мер безопасности

Когда сотрудники спецслужб входят в помещение, лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Категорически запрещено бежать в сторону защитников или от них, вас могут принять за злоумышленника. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. Не отвлекайте сотрудников криками, старайтесь не двигаться до подачи соответствующих указаний.