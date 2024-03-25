Жизненно важные навыки: преподаватель ОБЖ напомнил тюменцам основы мер безопасности

Posted Сегодня, 10:43
Published Сегодня, 10:43
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Как бы ни был банален первый и главный совет для обеспечения собственной безопасности, важно научиться сохранять спокойствие. Крики и импульсивные действия привлекут внимание злоумышленников, а потому первым делом нужно успокоиться и вести себя тихо. Старайтесь глубоко дышать и прикройте рот руками, чтобы минимизировать испускаемые звуковые сигналы.
К тому же с учетом того что террористы чаще всего выбирают места массового скопления людей важно правильно вести себя в толпе. Специалист по безопасности Надежда Тихоненко советует:
Если вы услышали выстрелы, немедленно падайте на землю, лучше всего найти укрытие в виде любого плотного барьера. Если возможности уйти в безопасное место нет, лежа на земле, прикройте голову руками.
«Выходить из-за укрытия или вставать стоит только после того, как вы будете уверены в том, что это безопасно. В идеале, конечно, при посещении любого места массового скопления людей изучить план эвакуации и планировку помещения, это поможет вам быстро выбраться самостоятельно», — объясняет эксперт.
Иногда террористы берут заложников для достижения своих целей. Использовать для обмена могут жизнь не только одного человека, но и целой группы. Как бы вам не хотелось выбраться из этой ситуации, в таком положении важно слушаться захватчиков.
Ни в коем случае нельзя их провоцировать и вести себя вызывающе. Слушайте все, что вам говорят захватчики и выполняйте. Главная задача в такой непростой ситуации — избежать человеческих жертв.
Если вы испытали какую-то нужду, то прежде, чем что-то сделать, попросите разрешения у захватчиков. При том старайтесь не смотреть им в глаза, не допускайте истерик и паники.
«Если вы получили травму или ранение, старайтесь не двигаться, это снизит потерю крови. Ваша цель в такой ситуации — выжить. Не пытайтесь напасть на захватчиков, даже если их в разы меньше, чем заложников. Не ведите переговоров самостоятельно», — объясняет Тихоненко.
Если вы хотите помочь оперативникам в поимке захватчиков, постарайтесь запомнить внешний вид преступников, их позывные и одежду. Однако сами не задавайте никаких подобных вопросов.
Важно помнить, что в случае теракта спецслужбам уже поступило заявление о произошедшем и операция по спасению может начаться в любой момент.
Когда сотрудники спецслужб входят в помещение, лежите на полу лицом вниз, голову закройте руками и не двигайтесь. Категорически запрещено бежать в сторону защитников или от них, вас могут принять за злоумышленника. Если есть возможность, держитесь подальше от проемов дверей и окон. Не отвлекайте сотрудников криками, старайтесь не двигаться до подачи соответствующих указаний.
Эвакуироваться из места ЧС после вмешательства оперативников важно по строгому регламенту, обозначенному сотрудниками. Вам скажет, какой путь для эвакуации безопасен и где, при необходимости, вам могут оказать медицинскую помощь. Также вам сообщат, когда и кому вы можете дать показания о террористах и подробностях произошедшего.
«Помните, что для спасения из чрезвычайной ситуации важно сохранять рассудок и не поддаваться эмоциям. Держите в голове мысль, что правильные действия и спокойствие помогут вам выбраться из опасной зоны», — напоминает эксперт.
О правилах поведения в момент ЧС важно рассказать своим знакомым, детям и родственникам. Правильное поведения и действия станут залогом спасения.