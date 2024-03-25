Школьница из Тюмени рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»

Posted Сегодня, 10:05
Published Сегодня, 10:05
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
14-летняя Вера Мурзинова рассказала «МегаТюмени», что после своего выступления она вышла на площадку, чтобы зарядить свой телефон и увидела бегущих людей. Не раздумывая тюменка побежала за ними. Люди сначала двинулись к главному входу, после чего резко «рванули» назад.
Вместе с ними, не понимая, что происходит, Вера тоже снова побежала наверх. Она встретилась в партнером по танцам и укрылась в номере. В номере они пробыли 15 минут. После в комнату зашел тренер и сказал спускаться на улицу. Школьница вместе с остальными участниками шла в одних тапочках и кофте по дороге к ближайшему мосту. Юные танцоры зашли в кафе, где отогрелись горячим чаем. После под руководством взрослых отправились в гостиницу. Уже оттуда тюменку забрала тетя, проживающая в Москве.
Мурзинова отмечает, что выстрелов она не слышала, так как рядом играла громкая музыка. Первые пять минут от организаторов не поступало никакой реакции. По словам девушки, взрослые говорили: «Это происходит не у нас, потому продолжаем танцевать».
Матери о своем местоположении девушка сообщила, когда оказалась в гостинице. Теперь школьница боится посещать какие-либо мероприятия и чемпионаты мира по танцам.