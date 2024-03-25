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Published Сегодня, 10:05

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

Тюменская школьница рассказала о спасении из «Крокуса»

Школьница из Тюмени рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»

25 марта 2024, 10:05
Фото: 1MI

Тюменская школьница рассказала о спасении из «Крокуса»

Трагедия в «Крокус Сити Холл», унесшая жизни 137 человек, не оставила никого равнодушным. В этот день в здании помимо концерта «Пикника» должны были состояться соревнования по бальным танцам. В числе участников были дети из Тюмени.

14-летняя Вера Мурзинова рассказала «МегаТюмени», что после своего выступления она вышла на площадку, чтобы зарядить свой телефон и увидела бегущих людей. Не раздумывая тюменка побежала за ними. Люди сначала двинулись к главному входу, после чего резко «рванули» назад.

Вместе с ними, не понимая, что происходит, Вера тоже снова побежала наверх. Она встретилась в партнером по танцам и укрылась в номере. В номере они пробыли 15 минут. После в комнату зашел тренер и сказал спускаться на улицу. Школьница вместе с остальными участниками шла в одних тапочках и кофте по дороге к ближайшему мосту. Юные танцоры зашли в кафе, где отогрелись горячим чаем. После под руководством взрослых отправились в гостиницу. Уже оттуда тюменку забрала тетя, проживающая в Москве.

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Мурзинова отмечает, что выстрелов она не слышала, так как рядом играла громкая музыка. Первые пять минут от организаторов не поступало никакой реакции. По словам девушки, взрослые говорили: «Это происходит не у нас, потому продолжаем танцевать».

Матери о своем местоположении девушка сообщила, когда оказалась в гостинице. Теперь школьница боится посещать какие-либо мероприятия и чемпионаты мира по танцам.

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