Школьница из Тюмени рассказала, как спаслась от террористов в «Крокусе»

Вместе с ними, не понимая, что происходит, Вера тоже снова побежала наверх. Она встретилась в партнером по танцам и укрылась в номере. В номере они пробыли 15 минут. После в комнату зашел тренер и сказал спускаться на улицу. Школьница вместе с остальными участниками шла в одних тапочках и кофте по дороге к ближайшему мосту. Юные танцоры зашли в кафе, где отогрелись горячим чаем. После под руководством взрослых отправились в гостиницу. Уже оттуда тюменку забрала тетя, проживающая в Москве.