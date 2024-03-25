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Published Сегодня, 09:10

Modified Сегодня, 09:12

Updated Сегодня, 09:12

В Тюмени похолодает к концу недели до -8

В Тюмени резко похолодает в конце недели. Когда вернется тепло?

25 марта 2024, 09:10
Фото: 1MI

В Тюмени похолодает к концу недели до -8

В Тюмени к концу марта похолодает. По прогнозам метеорологов, 30 марта столбики термометров опустятся до -6…-8. В воскресенье, 31 марта, потеплеет до +1…+6, но пойдет мокрый снег с дождем.

По заверениям метеорологов, тепло на тюменскую землю вернется в начале апреля. В понедельник, 1 апреля, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +12…+11. Во вторник и среду столбики термометров поднимутся до +13…+14. В эти дни вероятны небольшие осадки в виде дождя.

Четверг, 4 апреля, станет самым теплым днем первой декады месяца — в этот день днем температура воздуха составит +15….+16.

Ранее «Наш Город» писал, что сегодня, 25 марта, на юге Тюменской области ожидаются дожди, мокрый снег, ветер до 14 м/с. В ночные часы местами температура воздуха опустится до -12.

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