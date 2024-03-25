В Тюмени резко похолодает в конце недели. Когда вернется тепло?

По заверениям метеорологов, тепло на тюменскую землю вернется в начале апреля. В понедельник, 1 апреля, несмотря на дожди, воздух в областной столице прогреется до +12…+11. Во вторник и среду столбики термометров поднимутся до +13…+14. В эти дни вероятны небольшие осадки в виде дождя.