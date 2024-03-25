nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 08:02

Updated Сегодня, 08:02

В Тобольске отменили пышные свадьбы из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

25 марта 2024, 07:53
В Тобольске несколько новоиспеченных пар приняли решение отменить свадьбу из-за трагических событий, произошедших вчера в «Крокус Сити Холле».

Глава Тюменской области Александр Моор принял решение о временной отмене развлекательных и спортивных мероприятий. Оно сказалось и на ресторанах, где проводятся свадьбы и другие праздничные мероприятия.

Одна из невест поделилась своими чувствами с «КП-Тюмень». Утром ей позвонили из ресторана и сообщили, что свадьбы не будет. Она была в шоке, так как не следила новостям и была занята приготовлениями к бракосочетанию.

Они с будущим мужем решили не отменять саму церемонию, так как очень ждали этого дня, но праздновать решили тихо и скромно дома.

В опасности! Защищены ли от террористов места массового скопления людей в Тюмени?
Сегодня, 07:49
Там всегда заторы: в Тюмени назвали самые «пробочные» дороги и перекрестки в городе
Сегодня, 05:24
Часть обмелевшей Туры сдали в аренду на 20 лет
Сегодня, 07:07
На Тюмень надвигается сильный ветер, мокрый снег и похолодание до -12
Сегодня, 01:07
Тюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в поселках
Сегодня, 03:34
14 лет жизни в бараке: сирота-инвалид из Тюменской области обратилась к Бастрыкину
Сегодня, 02:27
"