В Тобольске отменили пышные свадьбы из-за теракта в «Крокус Сити Холле»

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Глава Тюменской области Александр Моор принял решение о временной отмене развлекательных и спортивных мероприятий. Оно сказалось и на ресторанах, где проводятся свадьбы и другие праздничные мероприятия.
Одна из невест поделилась своими чувствами с «КП-Тюмень». Утром ей позвонили из ресторана и сообщили, что свадьбы не будет. Она была в шоке, так как не следила новостям и была занята приготовлениями к бракосочетанию.
Они с будущим мужем решили не отменять саму церемонию, так как очень ждали этого дня, но праздновать решили тихо и скромно дома.