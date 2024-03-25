Тюменская область не попала в топ-20 регионов по уровню зарплат в поселках

Posted Сегодня, 03:34
Published Сегодня, 03:34
Modified Сегодня, 04:32
Updated Сегодня, 04:32
В рейтинге по уровню зарплат в малых и средних населенных пунктах Тюменская область заняла 22 место. О зарплатах россиян за пределами крупных городов рассказали аналитики РИА Новости.
Они выяснили, что в 2023 году средняя зарплата в тюменских населенных пунктах была 56.8 тысячи рублей, что показало прирост на 10,5%. Отношение зарплаты к стоимости фиксированного набора товаров составило 2.97.
В числе лидеров оказались Ямало-Ненецкий АО со средней зарплатой в 128.3 тысячи рублей, Ненецкий АО — 117.6 тысячи, Магаданская область — 129 тысячи, Ханты-Мансийский АО 98.9 тысячи и Чукотский АО — 135.6 тысячи. В этих районах хорошо развита добывающая промышленность, сосредоточенная вокруг месторождений.
Самый низкие зарплаты в Чеченской Республике — 26.7 тысячи, Республике Ингушетия — 29.3 тысячи, Кабардино-Балкарской республике — 32.6 тысячи, Республике Дагестан — 31.1 тысячи и Карачаево-Черкесской Республике — 33.7 тысячи.
Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени растет количество женщин на стройках. За год количество отправленных им предложений выросло на 30%.