Тренер Волынкина рассказала, что мотивирует к занятиям спортом

Posted Сегодня, 09:30
Published Сегодня, 09:30
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
По мнению Волынкиной, важно поддерживать позитивный настрой перед тренировкой, устанавливать систему поощрений и ясно определять цель. Она подчеркнула, что важно наслаждаться самим процессом создания здорового и красивого тела, а не только результатом. Тренер советует бросать себе вызов, передает NEWS.ru.
Для поддержания мотивации, Мария рекомендует вести дневник оценок за каждую тренировку и установить систему поощрений, например, побаловать себя подарком по итогам месяца.
Также Волынкина напомнила, что первые три тренировки могут быть сложными, но их стоит выдержать, чтобы в дальнейшем занятия приносили удовольствие. Она призвала не давать своим слабостям взять верх и оставаться на пути к своим целям.