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Posted Сегодня, 09:30

Published Сегодня, 09:30

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Тренер Волынкина рассказала, что мотивирует к занятиям спортом

25 марта 2024, 09:30
Спортивный тренер и диетолог Мария Волынкина выделила несколько мотивационных приемов, которые помогут людям не пропускать тренировки.

По мнению Волынкиной, важно поддерживать позитивный настрой перед тренировкой, устанавливать систему поощрений и ясно определять цель. Она подчеркнула, что важно наслаждаться самим процессом создания здорового и красивого тела, а не только результатом. Тренер советует бросать себе вызов, передает NEWS.ru.

Для поддержания мотивации, Мария рекомендует вести дневник оценок за каждую тренировку и установить систему поощрений, например, побаловать себя подарком по итогам месяца.

Также Волынкина напомнила, что первые три тренировки могут быть сложными, но их стоит выдержать, чтобы в дальнейшем занятия приносили удовольствие. Она призвала не давать своим слабостям взять верх и оставаться на пути к своим целям.

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