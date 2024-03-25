Почему сотрудники ГИБДД могут остановить именно ваш автомобиль

Теперь перейдем к конкретным случаям, когда ДПС может остановить ваш автомобиль. Во-первых, это может произойти, если вы нарушаете ПДД, создаете аварийную ситуацию или имеете информацию о преступлениях, нарушениях или дорожно-транспортных происшествиях. Также авто может быть остановлено, если его разыскивают, есть возможность быть свидетелем ДТП, имеются ограничения на движение или есть необходимость помочь другим участникам дорожного движения.