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Posted Сегодня, 07:41

Published Сегодня, 07:41

Modified Сегодня, 07:43

Updated Сегодня, 07:43

Почему сотрудники ГИБДД могут остановить именно ваш автомобиль

25 марта 2024, 07:41
Мы сейчас расскажем, по каким причинам сотрудники ГИБДД могут остановить ваш автомобиль. Во-первых, стоит помнить, что остановка автомобиля ДПС без хорошей причины является нарушением ваших прав, пишет Pravda.Ru.

Теперь перейдем к конкретным случаям, когда ДПС может остановить ваш автомобиль. Во-первых, это может произойти, если вы нарушаете ПДД, создаете аварийную ситуацию или имеете информацию о преступлениях, нарушениях или дорожно-транспортных происшествиях. Также авто может быть остановлено, если его разыскивают, есть возможность быть свидетелем ДТП, имеются ограничения на движение или есть необходимость помочь другим участникам дорожного движения.

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