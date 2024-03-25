Мужчина расправился со своим соседом в подъезде дома в Тюмени

По версии следствия, в тот вечер между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений мужчина достал нож и нанес им как минимум три удара в область лица и грудной клетки молодому человеку. Пострадавший скончался по пути в больницу.