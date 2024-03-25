Мужчина расправился со своим соседом в подъезде дома в Тюмени

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Updated Сегодня, 06:01
По версии следствия, в тот вечер между 35-летним подозреваемым и его 28-летним соседом произошел очередной конфликт. Во время выяснения отношений мужчина достал нож и нанес им как минимум три удара в область лица и грудной клетки молодому человеку. Пострадавший скончался по пути в больницу.
На данный момент мужчина задержан, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следователи осмотрели место происшествия и назначили ряд экспертиз.
Ранее «Наш город» сообщал, что в селе под Тюменью пьяный мужчина зарезал своего односельчанина, нанеся ему один удар в область лопатки. От полученного ранения пострадавший скончался на месте.