Елена Вайцеховская прокомментировала расставание танцоров

Она испытывает чувство сожаления, особенно касательно Павла, который всегда искал свое счастье, меняя партнерш и тренеров, пишет RT. По словам Вайцеховской, если в тренерском коллективе будет больше таких специалистов с неиспользованным потенциалом, но глубоким пониманием всех нюансов танцев и правил, то Россия сможет стать действительно интересной и конкурентоспособной на мировой арене. Она призывает Павла не терять время зря и надеяться на лучшее.