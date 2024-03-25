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Posted Сегодня, 09:32

Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Елена Вайцеховская прокомментировала расставание танцоров

25 марта 2024, 09:32
Обозреватель RT Елена Вайцеховская выразила свою точку зрения о разрыве танцевального дуэта Павел Дрозд — Елизавета Шанаева.

Она испытывает чувство сожаления, особенно касательно Павла, который всегда искал свое счастье, меняя партнерш и тренеров, пишет RT. По словам Вайцеховской, если в тренерском коллективе будет больше таких специалистов с неиспользованным потенциалом, но глубоким пониманием всех нюансов танцев и правил, то Россия сможет стать действительно интересной и конкурентоспособной на мировой арене. Она призывает Павла не терять время зря и надеяться на лучшее.

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