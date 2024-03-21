В Саратове за попытку поджога релейных шкафов осудили двух студентов

Posted Сегодня, 14:34
Published Сегодня, 14:34
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Раскрыли злоумышленников сотрудники регионального Управления Федеральной службы безопасности.
В мае прошлого года 19-летнему студенту одного из саратовских колледжей Руслану Гашумову на его мобильный телефон через мессенджер Telegram пришло предложение от неизвестного лица. Молодому человеку предложили совершить поджог релейных шкафов, отвечающих за автоматическое регулирование движения поездов.
За выполнение задания обещали заплатить ему 30 тысяч рублей, сообщает ИА «Взгляд-инфо». Приняв предложение, студент получил подробную инструкцию о подготовке и совершении преступления. Ему предлагалось поджечь два релейных шкафа на станции «Жасминная» в Ленинском районе Саратова.
Гашумов предложил своей 17-летней знакомой, также ученице колледжа, совместно совершить поджог релейных шкафов за деньги. Она согласилась.
Студенты приобрели в магазине инструменты — лом-гвоздодер и керосин. 19 июля на станции «Жасминная» студент попытался вскрыть металлические двери корпусов двух релейных шкафов, но ему это не удалось. Его соучастница заметила свет фар приближающегося автомобиля, в котором находились сотрудники ОАО «РЖД», и сообщила об этом Гашумову. Понимая, что в такой ситуации им не удастся завершить преступление, а также опасаясь быть задержанными, оба скрылись. Однако их вычислили и задержали сотрудники областного Управления Федеральной службы безопасности.
Злоумышленникам было предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, пункту «а» части 2 статьи 281 Уголовного кодекса РФ: покушение на диверсию, направленную на умышленное повреждение объектов транспортной инфраструктуры с целью подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ группой лиц по предварительному сговору.
Подсудимые, не отрицая фактических обстоятельств дела, не признали свою вину в покушении на диверсию. Однако во время следствия оба давали показания, подтверждая свое участие в преступлении.
Сегодня судья, признав их виновными, вынесла приговор: Руслану Гашумову — 9,5 лет строгого режима, а его соучастнице — 4,5 года колонии общего режима.