В Саратове за попытку поджога релейных шкафов осудили двух студентов

Студенты приобрели в магазине инструменты — лом-гвоздодер и керосин. 19 июля на станции «Жасминная» студент попытался вскрыть металлические двери корпусов двух релейных шкафов, но ему это не удалось. Его соучастница заметила свет фар приближающегося автомобиля, в котором находились сотрудники ОАО «РЖД», и сообщила об этом Гашумову. Понимая, что в такой ситуации им не удастся завершить преступление, а также опасаясь быть задержанными, оба скрылись. Однако их вычислили и задержали сотрудники областного Управления Федеральной службы безопасности.