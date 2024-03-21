В России предложили увеличить налоговые вычеты за покупку жилья для многодетных

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:19
Письмо с этим предложением было отправлено главе Минтруда Антону Котякову и доступно RT.
Орлов отметил, что сейчас российское налоговое законодательство предусматривает возможность получения налоговых вычетов при покупке жилья, включая отдельные вычеты для приобретения квартиры или дома в ипотеку.
Сейчас гражданин может вернуть 13% подоходного налога при покупке жилья, но не более 2 миллионов рублей. Кроме того, он может вернуть 13% подоходного налога на сумму расходов по ипотечному кредиту, но не более 3 миллионов рублей.
Таким образом, используя ипотеку, покупатель жилья может вернуть до 650 тысяч рублей уплаченных налогов.
Однако эти размеры вычетов сейчас применимы как для граждан без семьи и детей, так и для многодетных семей, которые испытывают значительные финансовые трудности, связанные с детьми, отметил Орлов.
В своем обращении Орлов просит рассмотреть возможность увеличения налоговых вычетов в два раза — до 4 и 6 миллионов рублей. Это позволит гражданам вернуть 13% подоходного налога при покупке жилья, если они являются многодетными или получили этот статус после покупки жилья.