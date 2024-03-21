Эксперт поделился правилами оказания первой помощи при ударе током

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:10
Updated Сегодня, 10:10
По словам врача Александра Умнова, необходимо помнить о следующих правилах: при оказании помощи человеку, получившему электротравму, следует действовать на сухой поверхности и надевать резиновые перчатки, передают NEWS.ru.
В случае удара током возникает ожог. В более серьезных ситуациях при электротравме поражаются сердце, сосуды, мышцы и легкие. Главная задача — прекратить воздействие тока на организм, отключив электроприборы и перерубив провод сухим предметом. Например, топором. Важно помнить, что действовать следует обязательно в перчатках.
Далее пострадавшего необходимо уложить на твердую деревянную поверхность и оценить его состояние по размеру зрачка и пульсу на сонной и лучевой артериях. На пораженные участки следует нанести повязки с мазью. Если пострадавший находится в сознании, его следует согреть, обеспечить покой, а если нет — уложить на бок и провести очистку дыхательных путей. При отсутствии сердцебиения необходимо провести реанимационные мероприятия. В любом случае при электротравме показана госпитализация.