Эксперт поделился правилами оказания первой помощи при ударе током

Далее пострадавшего необходимо уложить на твердую деревянную поверхность и оценить его состояние по размеру зрачка и пульсу на сонной и лучевой артериях. На пораженные участки следует нанести повязки с мазью. Если пострадавший находится в сознании, его следует согреть, обеспечить покой, а если нет — уложить на бок и провести очистку дыхательных путей. При отсутствии сердцебиения необходимо провести реанимационные мероприятия. В любом случае при электротравме показана госпитализация.