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Эксперт поделился правилами оказания первой помощи при ударе током

21 марта 2024, 10:09
Преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов поделился инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему от удара током.

По словам врача Александра Умнова, необходимо помнить о следующих правилах: при оказании помощи человеку, получившему электротравму, следует действовать на сухой поверхности и надевать резиновые перчатки, передают NEWS.ru.

В случае удара током возникает ожог. В более серьезных ситуациях при электротравме поражаются сердце, сосуды, мышцы и легкие. Главная задача — прекратить воздействие тока на организм, отключив электроприборы и перерубив провод сухим предметом. Например, топором. Важно помнить, что действовать следует обязательно в перчатках.

Далее пострадавшего необходимо уложить на твердую деревянную поверхность и оценить его состояние по размеру зрачка и пульсу на сонной и лучевой артериях. На пораженные участки следует нанести повязки с мазью. Если пострадавший находится в сознании, его следует согреть, обеспечить покой, а если нет — уложить на бок и провести очистку дыхательных путей. При отсутствии сердцебиения необходимо провести реанимационные мероприятия. В любом случае при электротравме показана госпитализация.

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