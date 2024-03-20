Ученые озвучили привычки, приводящие к деменции

Специалисты назвали привычки, которые могут привести к деменции. Это заболевание остается одной из наиболее распространенных проблем у пожилых людей. Оно проявляется в ухудшении памяти, мышления и ориентации во времени и пространстве, а также в потере самообслуживания.