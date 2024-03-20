Ученые озвучили привычки, приводящие к деменции

Posted Сегодня, 18:42
Published Сегодня, 18:42
Modified Сегодня, 18:45
Updated Сегодня, 18:45
Недавнее исследование Кембриджского университета выявило список привычек, которые увеличивают риски развития подобных патологий, пишет pravda.ru.
Одной из основных ошибок, которую часто совершают пожилые люди и которая является опасной для их психического состояния и умственных способностей, является недостаток физической активности.
Регулярные занятия спортом, активные движения любого вида, такие как прогулки с внуками, работа на даче, скандинавская ходьба и другие, помогают улучшить кровообращение.
Это, в свою очередь, способствует поступлению кислорода и питательных веществ в мозг, что является важной поддержкой для организма и помогает предотвратить развитие деменции.
Еще одним важным фактором для сохранения здоровья и умственной свежести является сбалансированное питание, включающее достаточное количество фруктов, овощей и полезных жиров.
Стресс, депрессия и недостаток сна могут негативно сказаться на работе мозга, поэтому важно научиться контролировать отрицательные эмоции и находить время для расслабления и отдыха.
Курение и употребление алкоголя имеют отрицательное влияние на когнитивное здоровье, как показывают результаты множества исследований.
И, наконец, социальная изоляция и недостаток умственной активности способствуют развитию возрастных заболеваний.