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Posted Сегодня, 18:42

Published Сегодня, 18:42

Modified Сегодня, 18:45

Updated Сегодня, 18:45

Ученые озвучили привычки, приводящие к деменции

20 марта 2024, 18:42
Специалисты назвали привычки, которые могут привести к деменции. Это заболевание остается одной из наиболее распространенных проблем у пожилых людей. Оно проявляется в ухудшении памяти, мышления и ориентации во времени и пространстве, а также в потере самообслуживания.

Недавнее исследование Кембриджского университета выявило список привычек, которые увеличивают риски развития подобных патологий, пишет pravda.ru.

Одной из основных ошибок, которую часто совершают пожилые люди и которая является опасной для их психического состояния и умственных способностей, является недостаток физической активности.

Регулярные занятия спортом, активные движения любого вида, такие как прогулки с внуками, работа на даче, скандинавская ходьба и другие, помогают улучшить кровообращение.

Это, в свою очередь, способствует поступлению кислорода и питательных веществ в мозг, что является важной поддержкой для организма и помогает предотвратить развитие деменции.

Еще одним важным фактором для сохранения здоровья и умственной свежести является сбалансированное питание, включающее достаточное количество фруктов, овощей и полезных жиров.

Стресс, депрессия и недостаток сна могут негативно сказаться на работе мозга, поэтому важно научиться контролировать отрицательные эмоции и находить время для расслабления и отдыха.

Курение и употребление алкоголя имеют отрицательное влияние на когнитивное здоровье, как показывают результаты множества исследований.

И, наконец, социальная изоляция и недостаток умственной активности способствуют развитию возрастных заболеваний.

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