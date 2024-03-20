Тюменцам объяснили, какие подводные камни есть у сельской ипотеки

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Какие моменты нужно учитывать при подаче заявки на сельскую ипотеку — эксперт Анатолий Коршунов рассказал newia.ru.
Каждый российский регион имеет лимиты на выдачу ипотек, а количество согласованных заявок регулируется Минсельхозом. Именно поэтому нужно понимать, что если заявку подавать в середине года, то высоки шансы, что заявка не будет одобрена сразу и придется встать в очередь.
Так как эта программа рассчитана только на сельские территории и агломерации, нужно сначала убедиться, что населенный пункт подходит под эту категорию.
Сельская ипотека подходит под покупку готового дома с участком на вторичном рынке жилья, квартиры в многоэтажном доме в опорном населенном пункте и под покупку жилого дома по долевому участию.
Также она подходит под строительство дома своими силами или подрядчиками. Но стоит учитывать, что во втором случае дом должен быть построен в течение двух лет с момента выдачи ипотеки.
Эксперт Анатолий Коршунов отметил, что лимит по сельской ипотеке — 6 миллионов рублей, может быть удвоен. Это происходит путем выдачи ипотеки обоим супругам — мужу и жене. Таким образом две ипотеки оформляются на покупку одного дома.
В то же время может быть удвоен и первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20%. Тогда супругам придется внести 40% от двух займов.
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