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Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Эксперт рассказал о нюансах сельской ипотеки

Тюменцам объяснили, какие подводные камни есть у сельской ипотеки

20 марта 2024, 09:12
Фото: 1MI

Эксперт рассказал о нюансах сельской ипотеки

Сельская ипотека под 3% — одно из самых привлекательных предложений на ранке кредитования. Эта программа популярна, но имеет свои нюансы.

Какие моменты нужно учитывать при подаче заявки на сельскую ипотеку — эксперт Анатолий Коршунов рассказал newia.ru.

Условия программы

Каждый российский регион имеет лимиты на выдачу ипотек, а количество согласованных заявок регулируется Минсельхозом. Именно поэтому нужно понимать, что если заявку подавать в середине года, то высоки шансы, что заявка не будет одобрена сразу и придется встать в очередь.

Так как эта программа рассчитана только на сельские территории и агломерации, нужно сначала убедиться, что населенный пункт подходит под эту категорию.

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Под какое жилье подойдет сельская ипотека

Сельская ипотека подходит под покупку готового дома с участком на вторичном рынке жилья, квартиры в многоэтажном доме в опорном населенном пункте и под покупку жилого дома по долевому участию.

Также она подходит под строительство дома своими силами или подрядчиками. Но стоит учитывать, что во втором случае дом должен быть построен в течение двух лет с момента выдачи ипотеки.

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Подводные камни

Эксперт Анатолий Коршунов отметил, что лимит по сельской ипотеке — 6 миллионов рублей, может быть удвоен. Это происходит путем выдачи ипотеки обоим супругам — мужу и жене. Таким образом две ипотеки оформляются на покупку одного дома.

В то же время может быть удвоен и первоначальный взнос по ипотеке, который составляет 20%. Тогда супругам придется внести 40% от двух займов.

Ранее «Наш город» рассказал, почему рассрочка от застройщика не заменит ипотеку. Эксперты уверены, что низкий спрос на это предложение был предугадан заранее.

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