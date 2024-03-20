Тюменцам объяснили, какие подводные камни есть у сельской ипотеки

Каждый российский регион имеет лимиты на выдачу ипотек, а количество согласованных заявок регулируется Минсельхозом. Именно поэтому нужно понимать, что если заявку подавать в середине года, то высоки шансы, что заявка не будет одобрена сразу и придется встать в очередь.