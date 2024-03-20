Опытные хозяйки рассказали, как продлить чистоту окон

Posted Сегодня, 06:02
Published Сегодня, 06:02
Modified Сегодня, 06:07
Updated Сегодня, 06:07
Сначала вымойте окна, как обычно. Можно использовать купленное средство для мытья или приготовить его самостоятельно: 50 мл столового уксуса на литр воды — это вполне эффективно.
Затем обработайте стекла специальным средством. Рецепт очень прост: смешайте ложку кондиционера для волос и ложку глицерина. Тщательно натрите стекла этой смесью, а потом удалите возможные следы мягкой тряпкой, пишет pravda.ru.
В следующий понадобится мыть окна очень не скоро — не ранее, чем через несколько месяцев, утверждают те, кто уже пробовал этот простой совет.