nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:02

Published Сегодня, 06:02

Modified Сегодня, 06:07

Updated Сегодня, 06:07

Опытные хозяйки рассказали, как продлить чистоту окон

20 марта 2024, 06:02
Уборка окон — процедура, которая требует больших усилий. Но уличная грязь и пыль очень быстро снова делают их грязными и безобразными. Приходится снова использовать ведро и тряпку… Но опытные хозяйки знают способ, как сохранить стекла чистыми надолго.

Сначала вымойте окна, как обычно. Можно использовать купленное средство для мытья или приготовить его самостоятельно: 50 мл столового уксуса на литр воды — это вполне эффективно.

Затем обработайте стекла специальным средством. Рецепт очень прост: смешайте ложку кондиционера для волос и ложку глицерина. Тщательно натрите стекла этой смесью, а потом удалите возможные следы мягкой тряпкой, пишет pravda.ru.

В следующий понадобится мыть окна очень не скоро — не ранее, чем через несколько месяцев, утверждают те, кто уже пробовал этот простой совет.

Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее
Вчера, 07:12
«Это недопустимо»: тюменский диетолог раскритиковала популярное шоу «Большие девочки»
Вчера, 08:58
Детишек жалко: ТОП самых худших детсадов Тюмени
Вчера, 09:30
«Долой дискриминацию»: количество женщин на стройке растет в Тюмени
Сегодня, 02:42
«Серый» импорт становится «белым»: в Тюмени резко подорожают автомобили
Сегодня, 07:08
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Вчера, 06:02
"