Опытные хозяйки рассказали, как продлить чистоту окон

Уборка окон — процедура, которая требует больших усилий. Но уличная грязь и пыль очень быстро снова делают их грязными и безобразными. Приходится снова использовать ведро и тряпку… Но опытные хозяйки знают способ, как сохранить стекла чистыми надолго.