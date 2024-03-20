Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

«Из видеозаписи очень хорошо видно, как он себя вёл. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба заведению не было, разбил только пару тарелок. У нас нет охраны, мы позвонили и вызвали её. Пока охрана шла, друзья актёра увели его из бара», — объяснил один из владельцев бара.