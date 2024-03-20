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Published Сегодня, 07:42

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Updated Сегодня, 07:44

Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

20 марта 2024, 07:42
Российский актёр Никита Кологривый, известный по ролям в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» и в фильме «По щучьему велению», устроил шумиху в одном из баров Новосибирска.

Как сообщили RT, Кологривый снимал с себя одежду, нападал на людей и укусил официантку. По словам работников, актёр был пьян, ругался и пытался подраться с персоналом.

«Из видеозаписи очень хорошо видно, как он себя вёл. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба заведению не было, разбил только пару тарелок. У нас нет охраны, мы позвонили и вызвали её. Пока охрана шла, друзья актёра увели его из бара», — объяснил один из владельцев бара.

Владельцы заведения заявили в полицию. В МВД России по Новосибирской области RT подтвердили факт инцидента и сообщение предпринимателей. Сейчас проводится проверка, выясняются подробности конфликта.

Кологривый сам недоступен для комментариев, его агент также не отвечает на звонки.

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