Кологривый устроил дебош в баре Новосибирска

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 07:44
Updated Сегодня, 07:44
Как сообщили RT, Кологривый снимал с себя одежду, нападал на людей и укусил официантку. По словам работников, актёр был пьян, ругался и пытался подраться с персоналом.
«Из видеозаписи очень хорошо видно, как он себя вёл. Все были в шоке, честно говоря. Как такового ущерба заведению не было, разбил только пару тарелок. У нас нет охраны, мы позвонили и вызвали её. Пока охрана шла, друзья актёра увели его из бара», — объяснил один из владельцев бара.
Владельцы заведения заявили в полицию. В МВД России по Новосибирской области RT подтвердили факт инцидента и сообщение предпринимателей. Сейчас проводится проверка, выясняются подробности конфликта.
Кологривый сам недоступен для комментариев, его агент также не отвечает на звонки.