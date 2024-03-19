nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:27

Published Сегодня, 06:27

Modified Сегодня, 06:29

Updated Сегодня, 06:29

Погода в Москве на неделю: прохладнее, но выше нормы

19 марта 2024, 06:27
В интервью RT заместитель начальника ситуационного центра Гидрометцентра России Анатолий Цыганков рассказал о прогнозе погоды в Москве на эту неделю. По его словам, ожидается некоторое похолодание, хотя температура все равно будет выше средней.

Цыганков объяснил, что это связано с тем, что Московский регион находится в тёплом секторе, пишет RT.

Сегодня и в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки, хотя в Москве они могут быть незначительными. Температура днем составит +6…+8 °C, а ночью около 0 °C. В среду ночью ожидается похолодание до -1…-3 °C.

Однако, к четвергу давление повысится и появится солнце. Днем температура будет от +3 до +8 °C, а ночью от -2 до -7 °C. В пятницу ожидается облачность и возможен снег. Температура ночью составит -1…-6 °C, а днем будет от -4 до -9 °C. В субботу также возможны небольшие осадки и теплый фронт. Температура ночью составит +3…+2 °C, а днем будет облачно при значениях -5…+10 °C. В воскресенье ожидается хорошая и солнечная погода.

Момент истины: гидрометцентр России предсказал тюменской Туре тяжелое будущее
Сегодня, 07:12
«Это недопустимо»: тюменский диетолог раскритиковала популярное шоу «Большие девочки»
Сегодня, 08:58
Замки без принцев: что скрывается за роскошью особняков за 100 млн рублей в Тюмени?
Вчера, 09:27
Это мистика! В тюменском дворе жители целый год находят странные куски мяса
Вчера, 06:49
Развлечения подорожают: в тюменском парке аттракционов поднимут цены
Сегодня, 05:37
В зоне СВО на Авдеевском направлении погиб тюменский военный
Сегодня, 06:02