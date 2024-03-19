Погода в Москве на неделю: прохладнее, но выше нормы

Однако, к четвергу давление повысится и появится солнце. Днем температура будет от +3 до +8 °C, а ночью от -2 до -7 °C. В пятницу ожидается облачность и возможен снег. Температура ночью составит -1…-6 °C, а днем будет от -4 до -9 °C. В субботу также возможны небольшие осадки и теплый фронт. Температура ночью составит +3…+2 °C, а днем будет облачно при значениях -5…+10 °C. В воскресенье ожидается хорошая и солнечная погода.