Погода в Москве на неделю: прохладнее, но выше нормы

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Цыганков объяснил, что это связано с тем, что Московский регион находится в тёплом секторе, пишет RT.
Сегодня и в ближайшие дни ожидается облачная погода с прояснениями. Возможны осадки, хотя в Москве они могут быть незначительными. Температура днем составит +6…+8 °C, а ночью около 0 °C. В среду ночью ожидается похолодание до -1…-3 °C.
Однако, к четвергу давление повысится и появится солнце. Днем температура будет от +3 до +8 °C, а ночью от -2 до -7 °C. В пятницу ожидается облачность и возможен снег. Температура ночью составит -1…-6 °C, а днем будет от -4 до -9 °C. В субботу также возможны небольшие осадки и теплый фронт. Температура ночью составит +3…+2 °C, а днем будет облачно при значениях -5…+10 °C. В воскресенье ожидается хорошая и солнечная погода.