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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Женщину экстренно увезли с инфарктом с фестиваля «Тюменская весна»

Женщину экстренно увезли с инфарктом с фестиваля «Тюменская весна»

18 марта 2024, 12:08
Фото: 1MI
Уроженку Тобольска экстренно госпитализировали с фестиваля «Тюменская весна». Причиной стал инфаркт диагностированный у женщины.

Сообщается, что посетительнице праздника резко стало плохо. Ее ответили в «Палатку здоровья». После обследования женщину увезли в больницу.

Чтобы спасти пациентку потребовалась операция.

Врачи восстановили нормальное кровообращение жительнице Тобольска и теперь ее жизни ничего не угрожает. Сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, какие продукты следует употреблять для укрепления иммунитета и поддержания в тонусе сердечной мышцы. В список вошли такие продукты, как рыба, авокадо и орехи.

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