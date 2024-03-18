Женщину экстренно увезли с инфарктом с фестиваля «Тюменская весна»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Сообщается, что посетительнице праздника резко стало плохо. Ее ответили в «Палатку здоровья». После обследования женщину увезли в больницу.
Чтобы спасти пациентку потребовалась операция.
Врачи восстановили нормальное кровообращение жительнице Тобольска и теперь ее жизни ничего не угрожает. Сейчас за ее состоянием наблюдают врачи.
Ранее «Наш город» сообщал о том, какие продукты следует употреблять для укрепления иммунитета и поддержания в тонусе сердечной мышцы. В список вошли такие продукты, как рыба, авокадо и орехи.