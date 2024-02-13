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Posted Сегодня, 11:38

Published Сегодня, 11:38

Modified Сегодня, 11:40

Updated Сегодня, 11:40

В Тюмени из-за мощного снегопада ухудшилась видимость на дорогах

Жуткие аварии и вызов скорой: тюменцев предупреждают об опасностях из-за снегопада

13 февраля 2024, 11:38

В Тюмени из-за мощного снегопада ухудшилась видимость на дорогах

Тюмень сегодня, 13 февраля накрыл мощный снегопад. Как предупреждают в ГИБДД, на дорогах снизилась видимость.

В связи с изменением погодных условий, водителей призывают быть крайне осторожными. Рекомендуется соблюдать скорость и дистанцию на трассе. Велик риск массовых аварий и нагрузки на бригады скорой помощи.

Согласно данным сервиса «Яндекс.погода», снегопад ожидается и 14 февраля. Ясная погода наступит только 15 числа.

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Напомним, что ранее в Тюмени из-за аномального потепления на улице пошел дождь. Ряд водителей возмутились образовавшейся на дороге «кашей».

#Общество#Тюмень#Тюменская область#Погода#Дороги#Снегопад#Алина Петрова
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