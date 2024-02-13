Жуткие аварии и вызов скорой: тюменцев предупреждают об опасностях из-за снегопада

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В связи с изменением погодных условий, водителей призывают быть крайне осторожными. Рекомендуется соблюдать скорость и дистанцию на трассе. Велик риск массовых аварий и нагрузки на бригады скорой помощи.
Согласно данным сервиса «Яндекс.погода», снегопад ожидается и 14 февраля. Ясная погода наступит только 15 числа.
Напомним, что ранее в Тюмени из-за аномального потепления на улице пошел дождь. Ряд водителей возмутились образовавшейся на дороге «кашей».