В Тюмени за первые дни февраля выпало рекордное количество снега

По данным администрации города, в настоящее время городские дороги чистят от снега 644 рабочих и около 670 единиц техники. В том числе более 80 комбинированных дорожных машин, порядка 124 погрузчиков, 140 тракторов, 268 самосвалов, 19 автогрейдеров и т. д.