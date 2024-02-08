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Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

В Тюмени за неделю выпало 16 миллиметров осадков

В Тюмени за первые дни февраля выпало рекордное количество снега

8 февраля 2024, 07:32
Фото: подписчик «Нашего Города»

В Тюмени за неделю выпало 16 миллиметров осадков

В Тюмени за первые дни февраля выпало порядка 105% месячной нормы осадков — 16 мм. Только за последние сутки с улиц города было вывезено около 36,5 тысяч кубометров снега.
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Снег

По данным администрации города, в настоящее время городские дороги чистят от снега 644 рабочих и около 670 единиц техники. В том числе более 80 комбинированных дорожных машин, порядка 124 погрузчиков, 140 тракторов, 268 самосвалов, 19 автогрейдеров и т. д.

Между тем тюменцы жалуются в социальных сетях на заваленные снегом дворы.

«На Станционной, 26 В, двор не чистили в этом году ни разу. Каждый день машины застревают в колеях. Свою машину приходится оставлять в соседнем дворе», — сетуют горожане.

Негодуют тюменцы и по поводу складирования снега — настоящие снежные горки, созданные коммунальными службами, образовали во дворах домов по улицам Седова, 57, и Безноскова.

«Вот так вот грейдером сгребают и оставляют снег. За всю зиму ни разу не вывозили, это по улице Безноскова. Каждый раз самим надо чистить въезд, уже некуда бросать. Я инвалид детства, почему я должен за ними убрать снег», — возмущается один из жителей областной столицы.

По прогнозам метеорологов, в ближайшие дни в Тюмени снегопады продолжатся. В течение четверга и пятницы в областной столицы выпадет еще более 5 мм осадков.

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