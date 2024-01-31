Именно эта еда приводит к болезням сердца. Врачи назвали самые вредные продукты

Posted Сегодня, 15:42
Published Сегодня, 15:42
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Есть огромное количество продуктов, которые положительно влияют на здоровье сердечно-сосудистой системы. В основном, сердце и сосуды получают пользу от тех продуктов, которые богаты антиоксидантами, витаминами и полезными жирами. Эксперты назвали топ-5 полезных из них.
Полезны лосось, форель, тунец и скумбрия, так как в них содержится множество полезных жирных кислот омега-3, снижающих риск заболевания коронарных артерий. Регулярное употребление рыбы снизит риск появления инфаркта миокарда. Есть и дешевая альтернатива в виде мойвы.
«Суточную норму полинасыщенных жирных кислот можно получить, съев всего 100 грамм такой доступной и недорогой рыбы, как мойва. Давно прошли те времена, когда эта рыба считалась годной только для кошек. Современные врачи, как в России, так и за рубежом по достоинству оценили эту маленькую северную рыбешку, которая является кладезем витаминов и микроэлементов», — отмечает в разговоре с «Нашим городом» врач-терапевт, кардиолог Людмила Фролова.
В авокадо содержатся полиненасыщенные жирные кислоты, которые значительно снижают риски развития сердечно-сосудистых заболеваний. А еще — примерно половина суточной нормы калия, который благотворно влияет на стенки кровеносных сосудов, способствует правильной работе сердца. Орехи содержат ненасыщенные жиры, магний и витамин E, способствующие укреплению сосудов.
Брокколи имеет в своем составе сульфоран — органическое соединение растительного происхождения, которое, как и чеснок, препятствует образованию атеросклеротических бляшек, отмечает нутрициолог, член Ассоциации Нутрициологов и коучей по здоровью Ирина Демыкина.
Такие северные ягоды, как черника, клюква, малина, ежевика обладают впечатляюще полезным эффектом на сердце. Они богаты витаминами, в том числе флавоноидными антиоксидантами, которые, как показывают исследования, улучшают работу сердца. Их нужно включить в свой регулярный рацион.
Из цитрусовых самым полезным считается грейпфрут. Он известен тем, что снижает уровень «плохого» холестерина в организме за счет содержания флавоноидов. Грейпфрут рекомендуют регулярно употреблять при аритмии сердца. Также он богат витамином С — антиоксидантом, который защищает сосуды.
Врачи также рекомендуют включить в свой рацион листовые зеленые овощи. Они богаты нитратами, которые превращаются в оксид азота, расширяющий сосуды. Необходимые сердцу витамины можно найти в следующих продуктах: яйцо, печень, морковь, орехи (грецкие, фундук, миндаль, кедровые, фисташки), оливки, бананы, льняное семя, цельные злаки, бобы, квашеная капуста, красный сладкий перец.
Медики напоминают, что наиболее вредные для сердца продукты содержат много трансжиров. Они, циркулируя в крови, повышают уровень «плохого» холестерина, который в свою очередь приводит к развитию атеросклероза, гипертонии. Они содержатся в следующих продуктах:
«Наименее безопасным считается содержание не более двух граммов трансжиров на 100 граммов жиров в продукте питания. Мое мнение, что неопасно — это когда один раз себе позволить, а когда постоянно, то даже эти 2 грамма имеют накопительный эффект», — уверена нутрициолог Ирина Демыкина.
Помимо трансжиров, стоит остерегаться продуктов с большим содержанием насыщенных жиров: жирные сорта сыра, жирный творог, свинина. Еще один продукт, которым лучше не злоупотреблять — это соль. Важно помнить, что около 80% потребляемой в рационе соли — скрытая соль. Поэтому не стоит сильно солить пищу, иначе норма ежедневного потребления будет превышена.
И, конечно, какой рейтинг вредных продуктов без сахара. Одни медики говорят, что не стоит так демонизировать этот продукт, но и закрывать глаза на очевидные вещи тоже не будем. Избыточное употребление сахара вызывает дефицит витамина B1, что может спровоцировать дистрофии сердечной мышечной ткани.
Ирина Демыкина также советует не пренебрегать завтраком. Многочисленные исследования ученых доказывают, что отказ от завтрака повышает риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний почти на 90%.
«Действительно, есть данные, что в долгосрочной перспективе постоянное отсутствие завтрака негативно влияет на организм. У непозавтракавшего человека, который плотно и много пообедал, в организм выбрасывается большое количество инсулина, повышается количество воспалительных маркеров в организме. Хроническое воспаление приводит к ожирению, а резкие колебания инсулина провоцируют развитие диабета», — объяснила эксперт.
А по словам кардиолога Людмилы Фроловой, поздний прием пищи, особенно перед сном, может вызвать ночную гипертензию и нарушить работу сердца. Поэтому важно поддерживать регулярность приемов пищи и избегать переедания для поддержания здоровья сердца и сосудов.
Людям, у которых уже есть проблемы с сердцем, специалисты рекомендуют придерживаться следующих правил на постоянной основе.