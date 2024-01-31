Именно эта еда приводит к болезням сердца. Врачи назвали самые вредные продукты

И, конечно, какой рейтинг вредных продуктов без сахара. Одни медики говорят, что не стоит так демонизировать этот продукт, но и закрывать глаза на очевидные вещи тоже не будем. Избыточное употребление сахара вызывает дефицит витамина B1, что может спровоцировать дистрофии сердечной мышечной ткани.