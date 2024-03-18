«Торгуют наркотиками в открытую»: в центре Тюмени почти два года работает наркопритон

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:47
Updated Сегодня, 06:47
По словам местных жителей, в правоохранительные органы, в полицию, прокуратуру, Следственный комитет, отдел наркоконтроля они обращались неоднократно, но положительного результата до сих пор нет.
«Сотрудники полиции приезжают, забирают этих постояльцев, подержат пару суток и отпускают. Облавы тоже были в этой квартире — как-то поймали наркомана с 16-ю закладками. Также девушку с „передозом“ сотрудники скорой помощи забирали. Но лучше от этого не стало — боимся за жизнь близких и свою», — рассказал «Нашему Городу» житель дома Андрей Горбатюк.
По словам мужчины, ад в подъезде дома начался летом 2022 года. До того момента в квартире проживала бабушка. Летом пожилую женщину увезли в деревню, а в ее квартире поселился бывший муж ее дочери, который и организовал наркопритон. «Неблагополучный жилец» заверяет, что наркотики он не употребляет, а постоянный поток людей, идущих к нему в квартиру, — его друзья и приятели.
«Теперь в нашем постоянно делают „закладки“, здесь же употребляют запрещенные вещества, торгуют ими в открытую. Бывает и такое, что бегают по подъезду с ножом. С дочерью бабушки мы разговаривали не раз. Но, к сожалению, немногим отличается от бывшего мужа. С ним не живет, но и выселять его не хочет. Говорит, что „я бы рада была, если бы вы его оттуда убрали“», — посетовал Андрей.
В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что данная информация проверяется. Официальные комментарии ожидаются позже.
Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года одна из жительниц пятиэтажки на Холодильной, 122, едва не получила тяжелое отравление парами химикатов из-за варки в соседней квартире наркотических веществ. Тогда тюменка рассказала, что процесс варки «запрещенки» продолжатся в течение пяти часов.