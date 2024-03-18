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Published Сегодня, 06:42

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Updated Сегодня, 06:47

Тюменец устроил у себя дома наркопритон

«Торгуют наркотиками в открытую»: в центре Тюмени почти два года работает наркопритон

18 марта 2024, 06:42
Фото: 1MI

Тюменец устроил у себя дома наркопритон

Жители дома в центре Тюмени более полутора лет страдают от наркопритона, организованного в одной из квартир. Нарколаборатория и наркомагазин «работают» в пятиэтажке по Холодильной, 122.

По словам местных жителей, в правоохранительные органы, в полицию, прокуратуру, Следственный комитет, отдел наркоконтроля они обращались неоднократно, но положительного результата до сих пор нет.

«Сотрудники полиции приезжают, забирают этих постояльцев, подержат пару суток и отпускают. Облавы тоже были в этой квартире — как-то поймали наркомана с 16-ю закладками. Также девушку с „передозом“ сотрудники скорой помощи забирали. Но лучше от этого не стало — боимся за жизнь близких и свою», — рассказал «Нашему Городу» житель дома Андрей Горбатюк.

По словам мужчины, ад в подъезде дома начался летом 2022 года. До того момента в квартире проживала бабушка. Летом пожилую женщину увезли в деревню, а в ее квартире поселился бывший муж ее дочери, который и организовал наркопритон. «Неблагополучный жилец» заверяет, что наркотики он не употребляет, а постоянный поток людей, идущих к нему в квартиру, — его друзья и приятели.

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«Теперь в нашем постоянно делают „закладки“, здесь же употребляют запрещенные вещества, торгуют ими в открытую. Бывает и такое, что бегают по подъезду с ножом. С дочерью бабушки мы разговаривали не раз. Но, к сожалению, немногим отличается от бывшего мужа. С ним не живет, но и выселять его не хочет. Говорит, что „я бы рада была, если бы вы его оттуда убрали“», — посетовал Андрей.

В пресс-службе УМВД по Тюменской области «Нашему Городу» сообщили, что данная информация проверяется. Официальные комментарии ожидаются позже.

Ранее «Наш Город» писал, что в феврале этого года одна из жительниц пятиэтажки на Холодильной, 122, едва не получила тяжелое отравление парами химикатов из-за варки в соседней квартире наркотических веществ. Тогда тюменка рассказала, что процесс варки «запрещенки» продолжатся в течение пяти часов.

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