«Торгуют наркотиками в открытую»: в центре Тюмени почти два года работает наркопритон

По словам мужчины, ад в подъезде дома начался летом 2022 года. До того момента в квартире проживала бабушка. Летом пожилую женщину увезли в деревню, а в ее квартире поселился бывший муж ее дочери, который и организовал наркопритон. «Неблагополучный жилец» заверяет, что наркотики он не употребляет, а постоянный поток людей, идущих к нему в квартиру, — его друзья и приятели.