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Published Сегодня, 07:13

Modified Сегодня, 07:15

Updated Сегодня, 07:15

Два человека пропали в результате лавины на Камчатке

18 марта 2024, 07:13
По последним данным от пресс-службы МЧС России по Камчатскому краю, два человека исчезли из-за происшествия с лавиной на Камчатке. Информация об этом была опубликована в Telegram.

По словам представителей МЧС, инцидент произошел 18 марта — сообщили о группе туристов из 11 человек, которых засыпало снегом. В результате, только девять человек смогли выбраться, пишет RT.

После неудачных попыток самостоятельно найти других участников группы, туристы связались со спасателями с помощью спутникового телефона и сообщили свои координаты.

Отряд спасателей отправился в место происшествия, где сходила лавина.

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