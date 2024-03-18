Два человека пропали в результате лавины на Камчатке

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:15
Updated Сегодня, 07:15
По словам представителей МЧС, инцидент произошел 18 марта — сообщили о группе туристов из 11 человек, которых засыпало снегом. В результате, только девять человек смогли выбраться, пишет RT.
После неудачных попыток самостоятельно найти других участников группы, туристы связались со спасателями с помощью спутникового телефона и сообщили свои координаты.
Отряд спасателей отправился в место происшествия, где сходила лавина.