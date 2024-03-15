В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»

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В 2023 году подобные мероприятия уже проходили. Как и в прошлые разы, спикеры рассказывали о достижениях, связанных с проектированием промышленных и гражданских объектов.
— 2023 год стал во многом поворотным: множество российских компаний перешло от импортозамещения иностранного ПО отечественными продуктами к развитию этих новых решений. Емкость рынка российского софта динамично растет, а программное обеспечение с доказанной эффективностью для добывающей и перерабатывающей промышленности и строительства пользуется особенно высоким спросом. На ТИМИ-2024 в Тюмени мы продемонстрируем актуальные кейсы, а также обсудим направления наиболее перспективного развития российского информационного моделирования. Конференции ТИМИ всегда собирают большое число отраслевых экспертов, что делает каждое мероприятие уникальным, интересным и полезным все, кто заинтересован в ТИМ и лидерстве в этой сфере, — прокомментировал директор представительства АО «СиСофт Девелопмент» Александр Белкин.
По словам руководителя проектов внедрения ПО «АйДиТи» Романа Кравченко, актуальность таких инженерных решений в нынешних условиях постоянно растет:
— Именно цифровые решения позволяют сегодня наращивать объемы производств, удаленных от мегаполисов и транспортных магистралей страны и испытывающих сильный кадровый голод. Информационные технологии, в том числе информационное моделирование, для Тюменской области — ключ к модернизации и дальнейшему развитию таких бюджетообразующих отраслей, как топливно-энергетический комплекс. Несколько лет назад с помощью ТИМ был реализован проект строительства линий электропередач, которые соединили город Салехард с энергоузлом России. Салехард получил не только бесперебойное электроснабжение, но и новые мощности для экономического развития. На конференции ТИМИ в Тюмени мы представим цифровые инструменты, оптимизирующие строительный процесс, что особенно ценно в ресурсоемких климате и ландшафте Сибири, — отметил специалист.
Заместитель гендиректора по информационным технологиям ООО «СПб-Гипрошахт» Андрей Коряковцев рассказал о новых высотах внедрения в проектном институте. «СПб-Гипрошахт» — компания лидер в области консалтинга и комплексного проектирования предприятий горной промышленности по добыче и переработке угля, железной и полиметаллических руд, золота и других полезных ископаемых.
Среди выделяемых планов компании на 2024–2025 годы: внедрение Model Studio CS Технологические схемы, а также CADlib модель и архив (оптимизация работы с опорными моделями, развернутая настройка проекта).
По словам руководителей, они указывают следующие цели: отсутствие необходимости дополнительной установки Enabler для чтения файлов Model Studio СS на других CAD платформах, стабильность работы программного обеспечения, оперативная обратная связь от разработчиков.
Основным фокусом региональной конференции ТИМИ стали ведущие отечественные программные продукты в области информационного моделирования, такие как Model Studio CS на платформе nanoCAD и их возможности для проектирования в промышленном строительстве.
Об опыте внедрения отечественного инженерного программного комплекса Model Studio CS на предприятии ООО «УралТЭП» рассказал директор департамента информационных технологий Роман Шум. Особое внимание обратил на особенности назначения лицензий на ПО, особенности владения лицензий, задачи, решаемые средствами TDMS (организация электронного архива, организация выпуска проектной продукции, организация делопроизводства, система отчетов и напоминаний), программное обеспечение для проектирования.
Заместитель директора департамента информационных технологий (ДИТ) по программному обеспечению ООО «УралТЭП» Ольга Герулайтис проинформировала о принятии решения о внедрении программного обеспечения Model Studio CS. Она назвала задачи проекта внедрения, среди которых: обучение, с целью создания коллектива специалистов строительного отдела и администраторов ДИТ, работающего в программном обеспечении, адаптация ПО под нужды предприятия, выпуск документации, разработка информационной 3D-модели по реальному текущему объекту, разработка инструкций и ряд других.
Что касается дальнейшего развития, то ожидается подключение к технологии проектирования в Model Studio CS проектировщиков других специальностей, стандартизация технологии (разработка инструкций), интеграция с другими САПР, интеграция с TDMS, интеграция со сметными расчетами.
— Сегодня цифровизация отрасли строительства вышла на новый виток. Еще несколько лет назад представители строительной отрасли относились к технологиям информационного моделирования (ТИМ) с определенным сомнением, и тем более к российским разработкам, а сегодня проекты цифровых двойников, в основе которых ─ отечественные ТИМ, являются неотъемлемой частью проектов федерального и регионального значения. Миссия конференции ТИМИ ─ дать возможность как можно большему количеству субъектов РФ получить информацию, которая поможет оперативно и эффективно внедрить актуальные отечественные инструменты инженерного ПО для оптимизации процесса проектирования и выйти на уровень цифровой зрелости регионов-драйверов, где уже сегодня возможно осуществлять масштабные проекты, ведущие к качественно новой экономике проектирования, строительства и эксплуатации объектов.
Вместе с продуктами отечественных ТИМ, наряду с Model Studio CS, компании, гости ТИМИ, могут ознакомиться с широким спектром программных комплексов, таких как NS Project, обеспечивающий правильную организацию документооборота, планирования и управления не только задуманными проектом, но и уже идущей стройкой или введенными в эксплуатацию объектами, — резюмировал директор по развитию ГК «СиСофт» Вадим Ушаков.