В Тюмени прошла первая в 2024 году практическая конференция «ТИМИ-Тюмень»

Вместе с продуктами отечественных ТИМ, наряду с Model Studio CS, компании, гости ТИМИ, могут ознакомиться с широким спектром программных комплексов, таких как NS Project, обеспечивающий правильную организацию документооборота, планирования и управления не только задуманными проектом, но и уже идущей стройкой или введенными в эксплуатацию объектами, — резюмировал директор по развитию ГК «СиСофт» Вадим Ушаков.