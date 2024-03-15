В Тюмени начали подделывать голоса местных чиновников и вымогать деньги

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Информационный центр правительства Тюменской области предупредил об опасности подобных технологий и дал рекомендации по определению реальных голосовых сообщений от мошеннических. Рекомендации включают различные меры предосторожности, такие как установка двухфакторной аутентификации, проверка подлинности сообщений и предотвращение передачи личной информации третьим лицам.
Ранее «Наш город» сообщал о задержании 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников. Молодой человек должен был забирать по указанным адресам денежные средства, а затем отправлять их на определенные банковские счета мошенников. Провернуть операции не удалось, преступника раскрыли.