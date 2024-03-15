В Тюмени начали подделывать голоса местных чиновников и вымогать деньги

Ранее «Наш город» сообщал о задержании 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников. Молодой человек должен был забирать по указанным адресам денежные средства, а затем отправлять их на определенные банковские счета мошенников. Провернуть операции не удалось, преступника раскрыли.