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Published Сегодня, 10:44

Modified Сегодня, 10:46

Updated Сегодня, 10:46

В Тюмени начали подделывать голоса местных чиновников и вымогать деньги

В Тюмени начали подделывать голоса местных чиновников и вымогать деньги

15 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI
Мошенники в Тюмени используют поддельные аккаунты в Telegram, чтобы с помощью искусственного интеллекта воспроизводить голоса госслужащих и заполучать личные данные и конфиденциальную информацию.

Информационный центр правительства Тюменской области предупредил об опасности подобных технологий и дал рекомендации по определению реальных голосовых сообщений от мошеннических. Рекомендации включают различные меры предосторожности, такие как установка двухфакторной аутентификации, проверка подлинности сообщений и предотвращение передачи личной информации третьим лицам.

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Ранее «Наш город» сообщал о задержании 19-летнего омича, ставшего пособником мошенников. Молодой человек должен был забирать по указанным адресам денежные средства, а затем отправлять их на определенные банковские счета мошенников. Провернуть операции не удалось, преступника раскрыли.

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