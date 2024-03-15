Специалист рассказал, что внедрение ИИ является определяющим для развития экономики

Раньше множество задач выполнялись людьми, например, аналитика, видеонаблюдение и распознавание объектов. Теперь эти функции все больше переходят на роботов и искусственный интеллект, что позволяет освободить людей от низкоквалифицированной работы с невысокой оплатой. Эти работники могут быть переобучены и получить более высокооплачиваемую работу. Когда у людей растет доход, они могут больше покупать, что способствует росту ВВП. Таким образом, развитие нейросетей имеет прямую связь с экономикой, рассказал эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.