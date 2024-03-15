Специалист рассказал, что внедрение ИИ является определяющим для развития экономики

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
По данным Министерства экономического развития России, наша страна занимает одно из лидирующих мест в мире по использованию искусственного интеллекта. Это особенно актуально для приоритетных отраслей экономики, где доля использования нейросетей составляет более 30 процентов. Нейросети играют важную роль в современном мире и стимулируют развитие экономики.
Раньше множество задач выполнялись людьми, например, аналитика, видеонаблюдение и распознавание объектов. Теперь эти функции все больше переходят на роботов и искусственный интеллект, что позволяет освободить людей от низкоквалифицированной работы с невысокой оплатой. Эти работники могут быть переобучены и получить более высокооплачиваемую работу. Когда у людей растет доход, они могут больше покупать, что способствует росту ВВП. Таким образом, развитие нейросетей имеет прямую связь с экономикой, рассказал эксперт в интервью изданию Pravda.Ru.
Однако стимулирование компаний к внедрению искусственного интеллекта представляет трудность, считает Александр Власов. Предприниматели сталкиваются с проблемой налоговых платежей и льготных ставок. Но если они видят, что не могут найти работников на простые функции, которые можно заменить машинами, то они начинают внедрять робототехнику, нейросети и автоматизацию. Экономика сама заставляет компании использовать новые технологии.
Александр Власов выделил направления, которые следует развивать в первую очередь. Программное обеспечение, защита серверов, каналов передачи данных и хранилищ информации — все это является основными задачами развития искусственного интеллекта. Безопасность данных и программного обеспечения — это ключевые аспекты для прогресса в этой области, подчеркнул эксперт.