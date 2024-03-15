Откручивают заборы и роют снег: наркозакладчики заполонили тюменский поселок

Posted Сегодня, 09:31
Published Сегодня, 09:31
Modified Сегодня, 09:33
Updated Сегодня, 09:33
Как выяснилось, к частным домам подъезжают неизвестные и усердно ищут «закладки» в глубоких сугробах, передает «Мега Тюмень».
В поселке живут много семей с детьми. Помимо того, что наркоманы роют снег, у некоторых домовладельцев откручивают заборы, вскрывают контейнеры и ищут, чем можно поживиться на участке.
Не дозвонившись участковому, сельчане стали массово оставлять заявления в полиции. Сибиряки заявляют, что если полиция не сможет им помочь, они будут вынуждены решать проблему самостоятельно.
Ранее «Наш город» сообщал о самых опасных районах в Тюмени. Лидером по числу наркоманов стал Ленинский округ.