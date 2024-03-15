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Откручивают заборы и роют снег: наркозакладчики заполонили тюменский поселок

Откручивают заборы и роют снег: наркозакладчики заполонили тюменский поселок

15 марта 2024, 09:31
Фото: 1MI
Жители поселка Московский Тюменского района жалуются на появление наркозакладчиков. В первых числах марта сельчане заметили следы на снегу возле своих домов и решили проверить камеры видеонаблюдения.

Как выяснилось, к частным домам подъезжают неизвестные и усердно ищут «закладки» в глубоких сугробах, передает «Мега Тюмень».

В поселке живут много семей с детьми. Помимо того, что наркоманы роют снег, у некоторых домовладельцев откручивают заборы, вскрывают контейнеры и ищут, чем можно поживиться на участке.

Наркоманы ищут закладки на детской площадке в Тюмени
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Не дозвонившись участковому, сельчане стали массово оставлять заявления в полиции. Сибиряки заявляют, что если полиция не сможет им помочь, они будут вынуждены решать проблему самостоятельно.

Ранее «Наш город» сообщал о самых опасных районах в Тюмени. Лидером по числу наркоманов стал Ленинский округ.

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