Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Предварительно удалось установить, что 18-летний водитель «Ниссан-Блюберд» сел за руль без прав.
Несовершеннолетний пассажир «Кашкая» сидел в детском кресле на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Из-за столкновения ребенок пострадал.
В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.
Ранее произошло ДТП на тюменской набережной. 26-летний водитель на большой скорости не смог справиться с управлением и приземлился в проходе. Тело мужчины вместе с автомобилем нашли утром.