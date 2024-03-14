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Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

Трехлетний ребенок пострадал в ДТП в Тюмени

14 марта 2024, 16:36
Фото: 1MI
Трехлетний ребенок пострадал в результате столкновения «Ниссан-Кашкай» и «Ниссан-Блюберд» в Тюмени. Авария произошла на пересечении улиц Вьюжной и В. Подшибякина.
Сюжет
ДТП

Предварительно удалось установить, что 18-летний водитель «Ниссан-Блюберд» сел за руль без прав.

Несовершеннолетний пассажир «Кашкая» сидел в детском кресле на переднем сиденье и был пристегнут ремнем безопасности. Из-за столкновения ребенок пострадал.

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В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее произошло ДТП на тюменской набережной. 26-летний водитель на большой скорости не смог справиться с управлением и приземлился в проходе. Тело мужчины вместе с автомобилем нашли утром.

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