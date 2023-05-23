Наркоманы ищут закладки на детской площадке в Тюмени

Posted Сегодня, 01:13
Published Сегодня, 01:13
Modified Сегодня, 01:13
Updated Сегодня, 01:13
«Родители, будьте внимательны, когда гуляете на детской площадке с детишками», — предупредили местные жители.
В комментариях очевидцы также поделились, что на улице Котельщиков, 17, двое тюменцев на днях что-то искали под яблоней. Однако как только они увидели, что их снимают, тут же удалились.
Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год смертность от наркотиков в Тюменском районе возросла на 70%, в сравнении с предыдущим годом. Всего от передозировки скончались 23 человека.