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Наркоманы ищут закладки на детской площадке в Тюмени

23 мая 2023, 01:13
Фото: 1MI

Тюменцы сообщают, что наркоманы ищут закладки по адресу 30 лет Победы

Тюменцы сообщают, что рядом с детской площадкой по улице 30 лет Победы некоторые личности ежедневно ищут закладки наркотиков. Об этом горожане рассказали в паблике «ЧС Тюмень».
«Родители, будьте внимательны, когда гуляете на детской площадке с детишками», — предупредили местные жители.

В комментариях очевидцы также поделились, что на улице Котельщиков, 17, двое тюменцев на днях что-то искали под яблоней. Однако как только они увидели, что их снимают, тут же удалились.

Ранее «Наш город» писал, что за 2022 год смертность от наркотиков в Тюменском районе возросла на 70%, в сравнении с предыдущим годом. Всего от передозировки скончались 23 человека.

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#Елена Чебоксарова#Закладка#Наркотики#Общество#Жалоба#Тюменцы
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