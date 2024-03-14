Жители Тюмени заметили пепельную Луну над городом

Узкий серп Луны — астрономическое явление, которое можно наблюдать после новолуния или перед самим новолунием. В это время видимая часть Луны имеет форму узкого серпа, и мы можем видеть неосвещенную часть спутника. Она светится мягким пепельным светом. Объяснение этого явления простое: Луна отражает свет Земли, который в свою очередь отражает солнечный свет.