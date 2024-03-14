nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:47

Published Сегодня, 10:47

Modified Сегодня, 10:49

Updated Сегодня, 10:49

Жители Тюмени заметили пепельную Луну над городом

Жители Тюмени заметили пепельную Луну над городом

14 марта 2024, 10:47
Фото: паблик Старая Башня в социальной сети ВКонтакте
Жители Тюмени увидели необычное явление — пепельную Луну. Это произошло ночью 13 марта, когда спутник Земли и Юпитер выступили между звезд. Некоторые жители сделали фотографии.

Наблюдать спутник Земли и планету можно было в западной части небосклона. Подобное явление уже наблюдали в городе в понедельник, 11 марта, пишет «КП-Тюмень».

Астрономы-любители из обсерватории «Старая башня» рассказали, что вечером небо украшают Луна и Юпитер. Луна имеет неосвещенную часть, которая светится пепельным светом. Облачность делает это явление еще загадочнее.

Узкий серп Луны — астрономическое явление, которое можно наблюдать после новолуния или перед самим новолунием. В это время видимая часть Луны имеет форму узкого серпа, и мы можем видеть неосвещенную часть спутника. Она светится мягким пепельным светом. Объяснение этого явления простое: Луна отражает свет Земли, который в свою очередь отражает солнечный свет.

Тюмень в опасности: защищен ли аэропорт Рощино от нападения террористов?
Сегодня, 06:54
Время еще есть: репетиторы рассказали, успеют ли тюменцы подготовиться к ЕГЭ
Сегодня, 06:51
Золотые унитазы и люстры Swаrovski: топ-5 самых экстравагантных квартир в Тюмени
Сегодня, 10:40
Иностранки тоже есть: количество проституток в Тюмени увеличилось за год в 20 раз
Сегодня, 08:47
Зависимость от курса доллара: эксперты объяснили рост цен на мебель в Тюмени
Сегодня, 09:21
Смотрящего по Тюмени задержали за запугивание бизнесменов
Сегодня, 09:30