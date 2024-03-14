Жители Тюмени заметили пепельную Луну над городом

Posted Сегодня, 10:47
Published Сегодня, 10:47
Modified Сегодня, 10:49
Updated Сегодня, 10:49
Наблюдать спутник Земли и планету можно было в западной части небосклона. Подобное явление уже наблюдали в городе в понедельник, 11 марта, пишет «КП-Тюмень».
Астрономы-любители из обсерватории «Старая башня» рассказали, что вечером небо украшают Луна и Юпитер. Луна имеет неосвещенную часть, которая светится пепельным светом. Облачность делает это явление еще загадочнее.
Узкий серп Луны — астрономическое явление, которое можно наблюдать после новолуния или перед самим новолунием. В это время видимая часть Луны имеет форму узкого серпа, и мы можем видеть неосвещенную часть спутника. Она светится мягким пепельным светом. Объяснение этого явления простое: Луна отражает свет Земли, который в свою очередь отражает солнечный свет.