Внимание, мошенники! Тюменцам рассказали о новых схемах телефонных аферистов

Posted 14 марта, 10:18
Published 14 марта, 10:18
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
В Информационном центре Тюменской области предупреждают, если вы услышали по телефону такие слова, положите трубку и позвоните человеку или в организацию, откуда поступил звонок.
«Будьте бдительны! По данным прокуратуры, только за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 86 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств — более 36,7 млн рублей. Один из пострадавших лишился 4,6 млн рублей», — сказано в сообщении.
Какие еще «крючки» используют аферисты — читайте в карточках, составленных сотрудниками полиции.
Отметим, что рост преступлений, совершаемых мошенниками с использованием телекоммуникационных технологий — проблема всех регионов страны. Ситуация обостряется доверчивостью граждан, особенного старшего поколения.
Профилактикой таких преступлений сейчас занимаются не только полиция, но и областные СМИ, общественные организации и органы власти. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, регулярно публикуются на всех площадках, в том числе соцсетях, домовых чатах, на экранах в торговых центрах и городских автобусов.