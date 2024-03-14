nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 14 марта, 10:18

Published 14 марта, 10:18

Modified Сегодня, 19:21

Updated Сегодня, 19:21

Внимание, мошенники! Тюменцам рассказали о новых схемах телефонных аферистов

Внимание, мошенники! Тюменцам рассказали о новых схемах телефонных аферистов

14 марта 2024, 10:18
Фото: Изображение Midjourney
Телефонные мошенники выманивают деньги у своих жертв одними и теми же способами, меняя только сценарии «развода». Недавно они придумали новую уловку — позвонивший честно признается, что он аферист. Но это всего лишь манипуляция, которая может оставить вас без денег.

В Информационном центре Тюменской области предупреждают, если вы услышали по телефону такие слова, положите трубку и позвоните человеку или в организацию, откуда поступил звонок.

«Будьте бдительны! По данным прокуратуры, только за минувшую неделю от рук телефонных и интернет-мошенников пострадало 86 жителей Тюменской области. Общая сумма похищенных средств — более 36,7 млн рублей. Один из пострадавших лишился 4,6 млн рублей», — сказано в сообщении.

Какие еще «крючки» используют аферисты — читайте в карточках, составленных сотрудниками полиции.

Фото: МВД Тюменской области

Отметим, что рост преступлений, совершаемых мошенниками с использованием телекоммуникационных технологий — проблема всех регионов страны. Ситуация обостряется доверчивостью граждан, особенного старшего поколения.

Профилактикой таких преступлений сейчас занимаются не только полиция, но и областные СМИ, общественные организации и органы власти. Предупреждения о мошенниках, истории пострадавших и информация о том, как себя вести и куда обращаться, регулярно публикуются на всех площадках, в том числе соцсетях, домовых чатах, на экранах в торговых центрах и городских автобусов.

Юные тюменцы научились пожарной безопасности у профессионалов
Узнать подробнее
Читайте также:
ТюмГУ внедрил сервисы для бизнеса в образовательный процессВласти поделились планами на дороги Тобольского районаВ Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной
Беспилотники заметили на федеральной трассе в Тюменской области
Узнать подробнее
Вода не поднимается! Тюменскую Туру может ждать самая маловодная весна в истории
Сегодня, 06:00
«Я не виноват»: «банду азербайджацев» из Тюмени не смогли привезти на заседание суда
Сегодня, 12:56
«Страшно выходить из дома»: мигранты в Тюмени боятся местных жителей
Вчера, 09:50
Весенний призыв 2024 в Тюменской области: отсрочка, альтернативная служба и условия
Вчера, 06:50
«Она — любящая мать»: сестра стримерши Жади рассказала правду об отношениях в семье
1 апреля, 06:43
Пользователи Авито теперь будут видеть значение своей репутации по стобалльной шкале
Сегодня, 13:38
"