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Posted Сегодня, 05:53

Published Сегодня, 05:53

Modified Сегодня, 05:55

Updated Сегодня, 05:55

Власти рассказали о планах на дороги Тобольского района

Власти поделились планами на дороги Тобольского района

11 марта 2024, 05:53
Фото: 1MI

Власти рассказали о планах на дороги Тобольского района

В этом году в Тобольском районе развернется масштабный ремонт дорог регионального и федерального значения. Все работы будут проводиться в рамках нацпроекта.

В этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Тобольском районе отремонтируют более 10 километров дорог, из которых 8 — на трассе Тобольск — Байгара — Курья. Планами работ поделилось Главное управление строительства Тюменской области.

Планируется ремонт участка федеральной трассы Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск до границы с Тобольском. Специалисты заменят верхние слои асфальта, обустроят 400 метров тротуара и поставят дополнительную остановку. В прошлом году на этой дороге были смонтированы линии освещения.

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Также в рамках нацпроекта будет обновлен участок федеральной трассы до деревни Шестакова. Подрядчик заменит верхние слои асфальта на протяжении 2.2 километра и приведет в порядок обочины.

Ранее «Наш город» сообщал, что в Тюмени отремонтируют дорогу на Профсоюзной. Эта дорога ведет к отделениям перинатального центра.

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