Юные тюменцы научились пожарной безопасности у профессионалов

Posted 16 февраля, 12:59
Published 16 февраля, 12:59
Modified Сегодня, 00:31
Updated Сегодня, 00:31
Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части Тюмени поделились с ребятами секретами службы, но и рассказали им о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать беды. Подростки интересовались особенностями применения оборудования, техническими характеристиками спецавтомобиля. Каждый желающий сумел побывать в кабине пожарной машины, включить сирену и проблесковые маячки.
Как отметил культорганизатор Областного центра профилактики и реабилитации Андрей Трацевский, для подростков было не только полезно получить важные знания о пожарной безопасности, но и прочувствовать дух профессии пожарного и спасателя. Как подчеркнул начальник отдельного поста 40-й пожарно-спасательной части Тюмени, майор внутренней службы Роман Иксанов, для того, чтобы попасть на службу в спецподразделения, нужно иметь отменное здоровье, а также постоянно воспитывать в себе лучшие волевые качества, ни о каких вредных привычках не может быть и речи.
Огнеборцы пожелали ребятам выбрать правильный путь, а также ориентироваться в своей деятельности на серьезных авторитетных людей, ставших настоящими героями для окружающих.