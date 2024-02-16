Юные тюменцы научились пожарной безопасности у профессионалов

Как отметил культорганизатор Областного центра профилактики и реабилитации Андрей Трацевский, для подростков было не только полезно получить важные знания о пожарной безопасности, но и прочувствовать дух профессии пожарного и спасателя. Как подчеркнул начальник отдельного поста 40-й пожарно-спасательной части Тюмени, майор внутренней службы Роман Иксанов, для того, чтобы попасть на службу в спецподразделения, нужно иметь отменное здоровье, а также постоянно воспитывать в себе лучшие волевые качества, ни о каких вредных привычках не может быть и речи.