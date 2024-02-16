nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 16 февраля, 12:59

Published 16 февраля, 12:59

Modified Сегодня, 00:31

Updated Сегодня, 00:31

Юные тюменцы научились пожарной безопасности у профессионалов

Юные тюменцы научились пожарной безопасности у профессионалов

16 февраля 2024, 12:59
Фото: 1MI
Воспитанники проекта «Ступени», работающего на базе областного центра профилактики и реабилитации, познакомились с работой огнеборцев. Ребята не только изучили работу сотрудников МЧС, но и оценили оснащение пожарно-спасательных подразделений, сообщает региональный департамент соцразвития.
Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Сотрудники 40-й пожарно-спасательной части Тюмени поделились с ребятами секретами службы, но и рассказали им о правилах безопасности, соблюдение которых поможет избежать беды. Подростки интересовались особенностями применения оборудования, техническими характеристиками спецавтомобиля. Каждый желающий сумел побывать в кабине пожарной машины, включить сирену и проблесковые маячки.

Как отметил культорганизатор Областного центра профилактики и реабилитации Андрей Трацевский, для подростков было не только полезно получить важные знания о пожарной безопасности, но и прочувствовать дух профессии пожарного и спасателя. Как подчеркнул начальник отдельного поста 40-й пожарно-спасательной части Тюмени, майор внутренней службы Роман Иксанов, для того, чтобы попасть на службу в спецподразделения, нужно иметь отменное здоровье, а также постоянно воспитывать в себе лучшие волевые качества, ни о каких вредных привычках не может быть и речи.

Огнеборцы пожелали ребятам выбрать правильный путь, а также ориентироваться в своей деятельности на серьезных авторитетных людей, ставших настоящими героями для окружающих.

Белая халатность: как привлекают к ответственности врачей после смерти пациентов?
Вчера, 07:05
«Ради успокоения»: общественник предлагает покрасить стены тюменских СИЗО в розовый
Вчера, 08:49
«Расслабляться рано»: врачи прогнозируют рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в Тюмени
Вчера, 08:26
Тюменские чиновники раскрыли планы по сносу ТЦ «Тюменский»
Вчера, 03:56
Тюменские компании усилят борьбу за вахтовиков
Вчера, 03:35
Зима вернется: арктический циклон принесет в Тюмень 25-градусные морозы
Вчера, 07:27