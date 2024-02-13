nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 февраля, 12:59

Published 13 февраля, 12:59

Modified Сегодня, 02:24

Updated Сегодня, 02:24

Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

13 февраля 2024, 12:59
Фото: 1MI
В областном центре профилактики и реабилитации прошла встреча участников реабилитационной программы «Ступени» с активистами общественной организации «Трезвая Тюмень». О мероприятии рассказали в департаменте соцразвития региона.
Фото: Департамент социального развития Тюменской области

Руководят общественной организацией «Трезвая Тюмень» отставные офицеры, которые более 30 лет работают с молодежью, в том числе в учебных заведениях. Встреча прошла в рамках проекта, получившего поддержку гранта губернатора Тюменской области.

По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в стране для продвижения идей трезвости и ЗОЖ. Есть и такие, кто пожелал после реабилитации стать волонтером, чтобы помогать сверстникам по принципу «от равного — к равному».

«Важно, чтобы в ходе смены участники проекта „Ступени“ постоянно общались с мудрыми и знающими людьми, получая от них важные жизненные установки», — отметили в Центре.

Стоит отметить, что в Тюменской области в рамках нацпроектов «Демография» ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни, борьбе с пьянством и наркоманией. Также повсеместно в регионе создается или обновляется инфраструктура для занятий спортом и физкультурой. И результат такого комплексного подхода в решении социальных болезней уже есть — в последние годы в области заметно выросло число людей, выбирающих активный образ жизни без вредных привычек.

В Тюмени появится центр для реабилитации родителей-наркоманов и алкоголиков
Узнать подробнее
Читайте также:
В правительстве Тюменской области обсудили результаты по борьбе с наркоманиейСпорт и поддержка помогли 17-летнему парню из Тобольска обрести себяВ Тюменской области набирают ветеранов СВО для занятий адаптивным спортом
Губернатор Моор пригласил тюменцев на Спартакиаду сильнейших
Узнать подробнее
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Вчера, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Вчера, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Вчера, 07:15
Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?
Вчера, 08:39
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
Вчера, 02:54
«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров
Вчера, 02:34