Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

Posted 13 февраля, 12:59
Published 13 февраля, 12:59
Modified Сегодня, 02:24
Updated Сегодня, 02:24
Руководят общественной организацией «Трезвая Тюмень» отставные офицеры, которые более 30 лет работают с молодежью, в том числе в учебных заведениях. Встреча прошла в рамках проекта, получившего поддержку гранта губернатора Тюменской области.
По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в стране для продвижения идей трезвости и ЗОЖ. Есть и такие, кто пожелал после реабилитации стать волонтером, чтобы помогать сверстникам по принципу «от равного — к равному».
«Важно, чтобы в ходе смены участники проекта „Ступени“ постоянно общались с мудрыми и знающими людьми, получая от них важные жизненные установки», — отметили в Центре.
Стоит отметить, что в Тюменской области в рамках нацпроектов «Демография» ведется планомерная работа по популизации здорового образа жизни, борьбе с пьянством и наркоманией. Также повсеместно в регионе создается или обновляется инфраструктура для занятий спортом и физкультурой. И результат такого комплексного подхода в решении социальных болезней уже есть — в последние годы в области заметно выросло число людей, выбирающих активный образ жизни без вредных привычек.