Подростки встретились с активистами движения «Трезвая Тюмень»

По словам организаторов, юноши и девушки сделали для себя много выводов. Подростки активно участвовали в дискуссиях, интересовались мерами, которые в настоящее время предпринимаются в стране для продвижения идей трезвости и ЗОЖ. Есть и такие, кто пожелал после реабилитации стать волонтером, чтобы помогать сверстникам по принципу «от равного — к равному».