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В Тюменской области растет число жителей, выбирающих спорт вместо вредных привычек

11 мая 12:23
Фото: Правительство Тюменской области
Все больше и больше тюменцев выбирают спортивный образ жизни. Так, доля жителей региона в возрасте от 3 до 79 лет, регулярно занимающихся физкультурой, увеличилась за два пандемийных года с 51,5% до 54,7%, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на данные профильного департамента.

Так, по словам главы областного департамента спорта и физической культуры, спорта и допобразования Евгениия Хромина,рост показателя стал возможным благодаря обеспеченности населения региона спортивными сооружениями. Только в прошлом году в области были введены три крупных спортивных центра: бассейны в Ялуторовске и Заводоуковске и крытый каток в Тюменском районе.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, посещающих спортивные кружки секции, выросла в аналогичный период на 6, 2%.

«Создание комфортных условий для тюменцев, ведущих активный и здоровый образ жизни, одно из приоритетных направлений деятельности регионального правительства. Мы будем продолжать эту работу», отметил глава Тюменской области Александр Моор.

К слову, в последние годы тенденция ЗОЖ и спорта стала трендом по всей стране. Многие россияне стали задумываться о своем будущем и отказываются от вредных привычек в пользу здоровья.

#Новости#Ирина Швецова#Общество
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