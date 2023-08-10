В Тюменской области за лето нашли работу свыше 16 тысяч подростков

Posted 10 августа, 13:06
Published 10 августа, 13:06
Modified Сегодня, 06:18
Updated Сегодня, 06:18
Только в июле было трудоустроено порядка семи тысяч подростков. Чаще всего они работали в детских садах, школах, дневных лагерях, библиотеках, Домах культуры, полях и на предприятиях внебюджетной сферы.
«Трудоустройство подростков продолжится в августе, а также в течение года в свободное от учебы время. Такие возможности позволяют школьникам не только заработать, но и развить важные навыки, как, например, самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Этот опыт будет полезен им в будущей профессиональной жизни», — отмечено в сообщении.
Напомним, что ежегодно в Тюменской области более 23 тысяч подростков находят работу при содействии Центра занятости.Чтобы школьнику получить работу, ему нужно подать заявление на госуслугу по содействию в поиске подходящего места на портале «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме. Заявление подают сами подростки, для этого им нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.