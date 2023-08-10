В Тюменской области за лето нашли работу свыше 16 тысяч подростков

Напомним, что ежегодно в Тюменской области более 23 тысяч подростков находят работу при содействии Центра занятости.Чтобы школьнику получить работу, ему нужно подать заявление на госуслугу по содействию в поиске подходящего места на портале «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме. Заявление подают сами подростки, для этого им нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.