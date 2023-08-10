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Posted 10 августа, 13:06

Published 10 августа, 13:06

Modified Сегодня, 06:18

Updated Сегодня, 06:18

В Тюменской области за лето нашли работу свыше 16 тысяч подростков

В Тюменской области за лето нашли работу свыше 16 тысяч подростков

10 августа 2023, 13:06
Фото: 1MI
Более 16 тысяч школьников из Тюменской области смогли получить официальную работу этим летом, сообщают в пресс-службе правительства региона.

Только в июле было трудоустроено порядка семи тысяч подростков. Чаще всего они работали в детских садах, школах, дневных лагерях, библиотеках, Домах культуры, полях и на предприятиях внебюджетной сферы.

«Трудоустройство подростков продолжится в августе, а также в течение года в свободное от учебы время. Такие возможности позволяют школьникам не только заработать, но и развить важные навыки, как, например, самоорганизация, работа в коллективе и ответственность. Этот опыт будет полезен им в будущей профессиональной жизни», — отмечено в сообщении.

Напомним, что ежегодно в Тюменской области более 23 тысяч подростков находят работу при содействии Центра занятости.Чтобы школьнику получить работу, ему нужно подать заявление на госуслугу по содействию в поиске подходящего места на портале «Работа в России». Там же можно разместить свое резюме. Заявление подают сами подростки, для этого им нужно быть зарегистрированным на портале госуслуг.

Тюменские работодатели заключают с подростками договоры о трудоустройстве на лето
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