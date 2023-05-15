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Тюменские работодатели заключают с подростками договоры о трудоустройстве на лето

15 мая 2023, 08:15
Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

Тюменские подростки смогут официально трудоустроиться летом 2023 года

Шестнадцать тысяч подростков смогут получить официальную работу этим летом в Тюменской области, передают в пресс-службе регионального правительства.

В настоящее время тюменские работодатели заключили 211 договоров на создание свыше 4 тысяч рабочих мест для несовершеннолетних, в том числе 37 договоров на 517 рабочих мест во внебюджетном секторе экономики.

При расчёте зарплаты учитывается МРОТ, который составляет 16 242 рубля. Помимо этого, юные работники получают материальную поддержку из бюджета служб занятости населения.

Ранее «Наш город» писал, что тюменские подростки могут работать курьерами, проумотерами, официантами, а также выбрать другие варианты, в зависимости от наличия вакансий в регионе.

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#Елена Чебоксарова#Подростки#Трудоустройство#Работодатели#Центр занятости#Общество#Тюменцы#Новости тюмени
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