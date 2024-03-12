nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:03

Published Сегодня, 11:03

Modified Сегодня, 11:05

Updated Сегодня, 11:05

ТюмГУ внедрил сервисы для бизнеса в образовательный процесс

12 марта 2024, 11:03
Реклама. ООО «ЯНДЕКС» . erid: LjN8KGYST
Тюменский государственный университет мигрировал сервисы Яндекс 360 для бизнеса в образовательный процесс, чтобы поддерживать эффективное взаимодействие между всеми участниками учебной среды.

Для поддержания устойчивых коммуникаций участников образовательного процесса необходимы сервисы с непрерывным доступом. Поэтому, когда ситуация с работоспособностью иностранного программного обеспечения обострилась, было принято решение о переходе на отечественную SaaS-платформу. Облачный продукт Яндекс 360 для бизнеса отвечал основным критериям выбора — комплексное развивающееся решение с центрами обработки данных на территории России, которое может максимально закрыть текущие потребности в бизнес-коммуникациях.

До перехода на новую платформу мы посчитали CAPEX на дополнительные вычислительные мощности и хранение данных, резервное копирование и средства обеспечения информационной безопасности, а также рассчитали OPEX на сопровождение и поддержку — всё это обходилось слишком дорого, поэтому было решено мигрировать на комплексное облачное решение от Яндекс 360 для бизнеса. Важной задачей было не допустить прерывания административных и образовательных процессов, которые сильно зависели от сервисов коммуникаций и нам это удалось, — рассказал директор Центра информационных технологий Тюменского государственного университета Александр Бойко.

Процесс внедрения Яндекс 360 для бизнеса длился порядка 9 месяцев и был разбит на несколько этапов. На начальном — сервисы Яндекс 360 для бизнеса интегрировали в существующий IT-ландшафт университета. Далее был запущен пилот, которого протестировали на фокус-группе, где провели обучающие вебинары. В результате удалось успешно перейти на новое решение, обеспечив надежный механизм синхронизации с программным обеспечением, использовавшимся ранее, сохранив и выполнив прозрачный перенос всех данных пользователей.

Сервисы виртуального офиса помогают поддерживать эффективные коммуникации между всеми участниками учебного процесса, а это более 20 тысяч студентов и 3,5 тысяч сотрудников. Так, Почта, интегрированная с внутренними ERP и LMS системами, позволяет студентам получать важные уведомления об изменениях в расписании, информацию о заданиях, рассылки об элективах, а сотрудникам различные отчеты и сообщения от кадровых, финансовых и технических служб. В Мессенджере преподаватели взаимодействуют со студентами, а сотрудники структурных подразделений создают общие чаты и каналы для быстрой коммуникации с коллегами. Телемост помогает проводить созвоны с очно-заочными группами и студентами из других стран, а если планируется большая потоковая лекция, преподаватели проводят трансляции, на которых используют демонстрацию экрана и при необходимости делают запись встречи.

Использование облачных сервисов позволяет компаниям сэкономить на капитальных затратах, так как не требуется приобретение и обслуживание собственного оборудования, а гибкие тарифы облачных решений дают возможность масштабировать свои потребности в зависимости от изменяющихся условий и требований бизнеса. В Яндекс 360 для бизнеса мы постоянно развиваем наши сервисы и совершенствуем тарифную политику, чтобы все больше компаний разных размеров и из различных индустрий могли использовать наши продукты с максимальной эффективностью для своего бизнеса, — отметил руководитель по продажам Яндекс 360 для бизнеса Роман Королев.
#Технологии#Бизнес#Тюмень#Тюменская область#Студенты#ТюмГУ#Оборудование#Почта#Лекции#Преподаватели#Анастасия Имамахметова#Мессенджер
«Грязная и мертвая»: насколько вода в обмелевшей Туре опасна для людей?
Сегодня, 06:43
От замка к бараку: сколько стоят самые дорогие и самые дешевые квартиры в Тюмени?
Сегодня, 01:00
Экологи рассказали, как правильно утилизировать завядшие цветы
Сегодня, 07:15
Наркоторговля в каждом дворе: что делать, если увидел закладчика или нашел сверток?
Сегодня, 08:39
Дефицит усугубился: тюменских водителей автобусов активно переманивают в Москву
Сегодня, 02:54
«Стала человеком»: дочь миллионеров из Тюмени рассказала об участии в шоу про мажоров
Сегодня, 02:34