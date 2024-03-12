ТюмГУ внедрил сервисы для бизнеса в образовательный процесс

Сервисы виртуального офиса помогают поддерживать эффективные коммуникации между всеми участниками учебного процесса, а это более 20 тысяч студентов и 3,5 тысяч сотрудников. Так, Почта, интегрированная с внутренними ERP и LMS системами, позволяет студентам получать важные уведомления об изменениях в расписании, информацию о заданиях, рассылки об элективах, а сотрудникам различные отчеты и сообщения от кадровых, финансовых и технических служб. В Мессенджере преподаватели взаимодействуют со студентами, а сотрудники структурных подразделений создают общие чаты и каналы для быстрой коммуникации с коллегами. Телемост помогает проводить созвоны с очно-заочными группами и студентами из других стран, а если планируется большая потоковая лекция, преподаватели проводят трансляции, на которых используют демонстрацию экрана и при необходимости делают запись встречи.