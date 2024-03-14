Старейший обитатель тюменского зоопитомника макака Бабасик серьезно заболел

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Бабасику уже 26 лет, для макаки это очень продолжительный возраст. Поэтому каждый год он проходит осмотр у врачей: ультразвуковое исследование, осмотр терапевта, анализы крови и консультацию стоматолога. «Пенсионер» уже привык к этим процедурам и демонстрирует стойкость. Однако на этот раз у него выявлены серьезные проблемы со здоровьем, пишет «КП-Тюмень».
Результаты обследования вызывают беспокойство. У него проблемы с сердечно-сосудистой системой из-за тромбоза, который блокирует кровоток. Мы начали медикаментозное лечение немедленно. Однако вопрос о необходимости хирургического вмешательства остается открытым. Наркоз в таком возрасте может быть опасным, рассказали в реабилитационном центре для экзотических животных «У Лукоморья».