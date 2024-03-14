Старейший обитатель тюменского зоопитомника макака Бабасик серьезно заболел

Бабасику уже 26 лет, для макаки это очень продолжительный возраст. Поэтому каждый год он проходит осмотр у врачей: ультразвуковое исследование, осмотр терапевта, анализы крови и консультацию стоматолога. «Пенсионер» уже привык к этим процедурам и демонстрирует стойкость. Однако на этот раз у него выявлены серьезные проблемы со здоровьем, пишет «КП-Тюмень».