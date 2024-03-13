В Тюменской области начал работу Проектный офис по сопровождению соцпредпринимателей

Posted 13 марта, 12:30
Published 13 марта, 12:30
Modified Сегодня, 19:29
Updated Сегодня, 19:29
Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и координации совместных действий по поддержке мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства, подписали генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов, руководитель Департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин и председатель тюменского отделения «Деловая Россия» Татьяна Ярославцева.
«Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей будет способствовать развитию диалога между представителями крупного бизнеса Тюменской области и социальными предпринимателями. По результатам его работы мы сможем вносить предложения по формированию законодательной инициативы на федеральном уровне» — отметил директор Инвестагентства Николай Пуртов.
Желающие стать социальными предпринимателями или участвовать в конкурсе грантов могут обратиться в Центр «Мой бизнес» по телефону: +7(3452) 49-99-44, доб. 242.
Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».