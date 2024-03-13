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Posted 13 марта, 12:30

Published 13 марта, 12:30

Modified Сегодня, 19:29

Updated Сегодня, 19:29

В Тюменской области начал работу Проектный офис по сопровождению соцпредпринимателей

В Тюменской области начал работу Проектный офис по сопровождению соцпредпринимателей

13 марта 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney
Проектный офис создан по поручению губернатора Тюменской области Александра Моора в рамках Совета по улучшению инвестиционного климата в регионе. На сегодня в областном реестре зарегистрировано 113 социальных предпринимателей. В 2023 году 41 из них получил грант на общуюсумму около 20 млн рублей.
Фото: Информцентр правительства ТО/телеграм

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве и координации совместных действий по поддержке мероприятий, направленных на развитие социального предпринимательства, подписали генеральный директор Инвестагентства Николай Пуртов, руководитель Департамента социального развития региона Дмитрий Грамотин и председатель тюменского отделения «Деловая Россия» Татьяна Ярославцева.

«Проектный офис по сопровождению социальных предпринимателей будет способствовать развитию диалога между представителями крупного бизнеса Тюменской области и социальными предпринимателями. По результатам его работы мы сможем вносить предложения по формированию законодательной инициативы на федеральном уровне» — отметил директор Инвестагентства Николай Пуртов.

Желающие стать социальными предпринимателями или участвовать в конкурсе грантов могут обратиться в Центр «Мой бизнес» по телефону: +7(3452) 49-99-44, доб. 242.

Поддержка оказывается в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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