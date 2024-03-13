Сладости с сюрпризом: тюменец купил конфеты с опарышами

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
«Купили конфеты в сетевом магазине на Правобережной, а они оказались сюрпризом», — пишет подписчик в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.
В подтверждение своих слов он поделился видео, на котором видно, как червь ползает по развернутой обертке конфеты.
Комментаторы сопереживают покупателю.
«А ребёнок откроет и навсегда от конфет охоту отобьёт», — пишет Оксана Зенкина.
В то же время ему рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор, а в комментариях уже отметился представитель магазина, который выразил готовность разобраться в ситуации.
Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени женщина обнаружила в котлете кусок стекла. Ее она купила в отделе готовой продукции в магазине на Одесской.