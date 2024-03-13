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Published Сегодня, 08:31

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Updated Сегодня, 08:33

Конфеты с опарышами продают в Тюмени

Сладости с сюрпризом: тюменец купил конфеты с опарышами

13 марта 2024, 08:31
Фото: Изображение Midjourney

Конфеты с опарышами продают в Тюмени

Сладости с бонусом в виде червей тюменец купил в сетевом магазине. Опарыша он обнаружил только после того, как развернул конфету.
«Купили конфеты в сетевом магазине на Правобережной, а они оказались сюрпризом», — пишет подписчик в группе «ЧП Тюмень» ВКонтакте.

В подтверждение своих слов он поделился видео, на котором видно, как червь ползает по развернутой обертке конфеты.

Видео: ЧП Тюмень / ВКонтакте

Комментаторы сопереживают покупателю.

«А ребёнок откроет и навсегда от конфет охоту отобьёт», — пишет Оксана Зенкина.

В то же время ему рекомендуют обратиться в Роспотребнадзор, а в комментариях уже отметился представитель магазина, который выразил готовность разобраться в ситуации.

Ранее «Наш город» писал, что в Тюмени женщина обнаружила в котлете кусок стекла. Ее она купила в отделе готовой продукции в магазине на Одесской.

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