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Жители Тюменской области стали чаще заболевать COVID-19

Жители Тюменской области стали чаще заболевать COVID-19

13 марта 2024, 07:50
Фото: Изображение Midjourney
В регионе увеличилось количество заболевших и госпитализированных людей. При этом, выздоровевших стало меньше.

За минувшую неделю в Тюменской области выявили 303 новых случая заболевания коронавирусом. Это на 43 случая больше, по сравнению с предыдущей неделей.

С диагнозом COVID-19 госпитализированы 39 человек, выздоровевших — 256. На предыдущей неделе госпитализированных было на 4 человека меньше, выздоровевших — на 59 больше.

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«За десятую неделю 2024 года количество госпитализаций снизилось на 21,9%. Выздоровевших на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», — рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали массово заболевать пневмонией и ротавирусом. Врачи рекомендуют чаще мыть руки, тщательнее промывать продукты и одеваться по погоде.

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