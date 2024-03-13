Жители Тюменской области стали чаще заболевать COVID-19

Posted Сегодня, 07:50
Published Сегодня, 07:50
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За минувшую неделю в Тюменской области выявили 303 новых случая заболевания коронавирусом. Это на 43 случая больше, по сравнению с предыдущей неделей.
С диагнозом COVID-19 госпитализированы 39 человек, выздоровевших — 256. На предыдущей неделе госпитализированных было на 4 человека меньше, выздоровевших — на 59 больше.
«За десятую неделю 2024 года количество госпитализаций снизилось на 21,9%. Выздоровевших на 6,1% меньше в сравнении с предыдущей неделей. Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией снизился в сравнении с предыдущей неделей на 11,6%. Увеличение заболеваемости отмечено в 28 субъектах Российской Федерации, в том числе в 14 регионах более чем в среднем по стране», — рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы начали массово заболевать пневмонией и ротавирусом. Врачи рекомендуют чаще мыть руки, тщательнее промывать продукты и одеваться по погоде.