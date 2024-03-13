Отделение реабилитации Тюменской ОБ №3 получит новое оборудование

«Расширение отделения планируется проводить на площадях отделения неврологии, которое займёт пространство недавно переехавшего обратно в перинатальный центр отделения гинекологии. Отделение реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы рассчитано на 15 пациентов, в том числе маломобильных. Новое оборудование будет поставлено с расширением объёмов оказания медицинской помощи», — рассказала заведующий отделением реабилитации врач-невролог Елена Дорофеева.