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Posted 13 марта, 09:22

Published 13 марта, 09:22

Modified Сегодня, 03:26

Updated Сегодня, 03:26

Отделение реабилитации Тюменской ОБ №3 получит новое оборудование

Отделение реабилитации Тюменской ОБ №3 получит новое оборудование

13 марта 2024, 09:22
Фото: департамент здравоохранения ТО/телеграм
Отделение реабилитации Областной больницы №3 для пациентов с заболеваниями центральной нервной системы получит дополнительные площади и новое оборудование. Накануне с сотрудниками медучреждения эту тему обсудили специалисты регионального департамента здравоохранения.

Коллеги обговорили расположение кабинета лечебной физкультуры для групповых занятий, кабинета эрготерапии, физиотерапии, а также размещение палат и их оснащение для комфортного пребывания пациентов.

«Расширение отделения планируется проводить на площадях отделения неврологии, которое займёт пространство недавно переехавшего обратно в перинатальный центр отделения гинекологии. Отделение реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы рассчитано на 15 пациентов, в том числе маломобильных. Новое оборудование будет поставлено с расширением объёмов оказания медицинской помощи», — рассказала заведующий отделением реабилитации врач-невролог Елена Дорофеева.

Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».

В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.

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