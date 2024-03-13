Отделение реабилитации Тюменской ОБ №3 получит новое оборудование

Posted 13 марта, 09:22
Published 13 марта, 09:22
Modified Сегодня, 03:26
Updated Сегодня, 03:26
Коллеги обговорили расположение кабинета лечебной физкультуры для групповых занятий, кабинета эрготерапии, физиотерапии, а также размещение палат и их оснащение для комфортного пребывания пациентов.
«Расширение отделения планируется проводить на площадях отделения неврологии, которое займёт пространство недавно переехавшего обратно в перинатальный центр отделения гинекологии. Отделение реабилитации пациентов с заболеваниями центральной нервной системы рассчитано на 15 пациентов, в том числе маломобильных. Новое оборудование будет поставлено с расширением объёмов оказания медицинской помощи», — рассказала заведующий отделением реабилитации врач-невролог Елена Дорофеева.
Отметим, что одним из главных приоритетных направлений деятельности правительства Тюменской области является повышение уровня здоровья населения региона. На это направлена и областная отраслевая программа развития здравоохранения, и программа реализации национального проекта «Здоровье».
В рамках программы в медучреждения области закупается современное высокотехнологичное оборудование, которое позволяет более точно проводить диагностику, лечение и операции.